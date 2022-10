Amazon continua a incrementare il proprio impegno per contrastare l’attività dei broker di recensioni false, purtroppo sempre più diffuse e potenzialmente in grado di rovinare l’esperienza di acquisto sul sito. Il colosso dell’e-commerce ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo, che si aggiunge alla prima causa civile in Spagna e ad altre dieci azioni legali negli Stati Uniti.

Amazon contro le recensioni false: depositata la prima denuncia penale in Italia

Amazon porta il suo impegno dal punto di vista legale contro le recensioni false a un livello superiore, presentando la prima denuncia penale in Italia. Il procedimento, che come detto si unisce alla causa civile in Spagna e alle nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mira a individuare e bloccare gli operatori che al momento gestiscono oltre 11.000 sito web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon e altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti.

Pratiche, queste ultime, purtroppo sempre più diffuse in Italia e in tanti altri Paesi, e che Amazon ha intenzione di fermare. A tutti sarà capitato di imbattersi in recensioni palesemente false su Amazon o presso altri siti di e-commerce, ma non sempre è facile distinguerle da quelle legittime, soprattutto se sono in grande quantità (il sospetto arriva quando prodotti “di nicchia” ricevono fin troppe recensioni positive in poco tempo).

“Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative importanti con cui proteggiamo i clienti affinché possano fare acquisti in tutta tranquillità“, ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services di Amazon. “Oltre a continuare a innovare i nostri sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false nel nostro store, Amazon continuerà in modo implacabile a individuare i malfattori che alimentano questo mercato e ad agire contro di essi. Non c’è posto per le recensioni false su Amazon o altrove nel settore“.

Per Amazon si tratta della prima denuncia penale depositata in Italia (e in Europa) e prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false. Quest’ultimo avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti sul sito e a pubblicarne recensioni a cinque stelle in cambio di un rimborso completo. In Italia possono essere previste pene detentive e pecuniarie per questi tipi di condotta.

In Spagna la situazione non è migliore, visto che Amazon ha presentato una denuncia civile contro Agencia Reviews, broker di recensioni false che sfrutta la riservatezza di Telegram per non essere rintracciato. Anche in questo caso, il sospetto truffatore rimborsa completamente i clienti quando questi pubblicano recensioni con il massimo punteggio. Restando in Europa, in Germania Amazon ha inviato lettere di diffida a cinque siti web che indirizzavano i visitatori a questo genere di broker: tutti e cinque hanno confermato la cessazione dell’attività.

Negli Stati Uniti, nel frattempo, sono in corso dieci azioni legali contro broker di recensioni false e altri soggetti che provano ad aggirare i sistemi di controllo messi in campo da Amazon. Insomma, il colosso dell’e-commerce si sta impegnando sempre di più per contrastare questo fenomeno, anche attraverso un team di investigatori esperti, avvocati, analisti e altri specialisti che opera a livello globale.

“Amazon continuerà a dedicare risorse significative alla lotta contro le recensioni false e a garantire ai clienti un’esperienza di acquisto affidabile“, ha aggiunto Dharmesh Mehta. “Continuiamo a migliorare i nostri controlli proattivi, a inventare nuove tecnologie e a utilizzare il machine learning per individuare i malintenzionati e trovare nuovi modi per assicurarli alla giustizia.”

Per eliminare del tutto le recensioni false servono investimenti continui, collaborazione e assistenza di altri operatori del settore, oltre che di agenzie governative, enti normativi e forze dell’ordine. Riusciranno Amazon e gli altri siti di e-commerce ad avere la meglio? Vi è mai capitato di imbattervi in recensioni false?

Leggi anche: Non fatevi imbrogliare, consigli utili per riconoscere le recensioni false su Amazon