Samsung Electronics annuncia di aver completato la certificazione della sua DRAM LPDDR5X alla velocità operativa di 8,5 Gbps su piattaforme mobili Snapdragon: si tratta di un Gbps in più rispetto alla velocità massima raggiunta in precedenza. In più – ma qui entriamo nel campo delle indiscrezioni – il produttore sud-coreano sembrerebbe essere al lavoro su uno smart ring. Procediamo con ordine per scoprire tutti i dettagli.

DRAM LPDDR5X di Samsung certificata per piattaforme Snapdragon

Attraverso un comunicato ufficiale, Samsung ha appena annunciato che la sua ultima DRAM LPDDR5X con la velocità più alta del settore (8,5 Gbps) è stata certificata per l’uso sulle piattaforme mobili Snapdragon. Le DRAM LPDDR sono sempre più richieste nei sistemi informatici moderni grazie alle loro caratteristiche con bassi consumi e alte prestazioni: nel tempo si stanno espandendo oltre gli smartphone, sbarcando su sempre più PC, nell’High Performance Computing (HPC), nei server e persino nelle auto. Visto che un numero sempre maggiore di dati viene generato dalle funzioni di guida autonoma, una memoria con larghezza di banda elevata come la DRAM LPPDR è sempre più utile. La loro efficienza si sta dimostrando sempre più adatta anche per data center, server e non solo.

“La convalida congiunta della DRAM LPDDR5X a 8,5 Gbps ci ha consentito di accelerare di oltre un anno la disponibilità di questo tipo di memorie ad alta velocità, un risultato straordinario reso possibile dalla nostra collaborazione di lunga data con Qualcomm Technologies“, ha dichiarato Daniel Lee, Executive Vice President del Memory Product Planning Team presso Samsung Electronics. “Visto che la memoria LPDDR continua ad ampliarsi oltre gli smartphone verso l’IA e i data center, la forte collaborazione tra i fornitori di memorie e SoC sta diventando sempre più importante. Samsung continuerà a impegnarsi attivamente con innovatori come Qualcomm Technologies per migliorare la preparazione dell’ecosistema per i futuri standard LPDDR.”

I nuovi chip di memoria sono realizzati con processo produttivo da 14 nm con tecnologia EUV e probabilmente saranno utilizzati insieme allo Snapdragon 8 Gen 2, chipset che sarà presentato il mese prossimo e che dovrebbe debuttare sui dispositivi Samsung con la serie Galaxy S23.

Uno smart ring nel prossimo futuro dei wearable Samsung?

Samsung è una delle principali aziende impegnate nel segmento wearable: di recente, insieme agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, il produttore ha lanciato gli smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Dalla Corea del Sud arrivano indiscrezioni riguardanti lo sviluppo di uno smart ring, un anello intelligente che potrebbe essere sfruttato per registrare l’attività fisica, lo stato di salute e non solo.

In base a quanto riferito, Samsung sarebbe al lavoro insieme ad altre aziende per la progettazione e lo sviluppo del nuovo prodotto, inedito all’interno dell’ampio portafoglio di dispositivi della casa di Seul. Risale già allo scorso anno la richiesta di un brevetto presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) riguardante uno smart ring con monitoraggio del battito cardiaco, sensore ECG e possibilità di controllare altri device smart come smartphone, tablet e TV (anche se ci sono brevetti precedenti).

Secondo le ricerche di mercato gli smart ring godranno di una popolarità crescente nei prossimi anni, soprattutto per la precisione nel monitoraggio della salute che potrebbero offrire e per la loro “discrezione”, e Samsung non ha alcuna intenzione di restare indietro. Vista l’assenza di un display, questo genere di prodotti potrebbe offrire un’autonomia più interessante rispetto a quella dei classici wearable, nonostante dimensioni più contenute.

Non si tratterebbe ovviamente di un prodotto del tutto inedito sul mercato: attualmente sono in commercio già alcuni smart ring, come ad esempio il recente anello Oura Ring Gen3 Horizon.

