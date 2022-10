Si chiama Razer Edge 5G ed è la prima console portatile 5G al mondo, annunciata da Razer in occasione di RazerCon 2022 e realizzata in collaborazione con Verizon.

Animato da Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform e dotato del supporto a Verizon 5G Ultra Wideband, questo nuovo dispositivo sembra avere tutte le carte in regola per fare la felicità di tanti appassionati di videogame.

Tra i suoi punti di forza vi sono un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz, una batteria da 5.000 mAh e un’esperienza gaming quasi a latenza zero grazie al supporto alle tecnologie 5G mmWave di Verizon e Wi-Fi 6E con FastConnect 6900.

Razer Edge 5G viene fornito in bundle con il controller Razer Kishi V2 Pro, ossia una soluzione che può vantare tutte le opzioni e le funzionalità di Kishi V2, a cui si aggiungono il feedback tattile avanzato Razer HyperSense e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Gli utenti potranno così giocare a migliaia di titoli AAA, da quelli Android a quelli che è possibile trovare nei vari servizi streaming (come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce Now).

La scheda tecnica di Razer Edge 5G

Queste sono le principali caratteristiche della console portatile di Razer:

display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 × 1.080 pixel) e refresh rate a 144 Hz

Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform

8 GB di RAM LPDDR5

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1), con possibilità di espansione via microSD

fotocamera frontale da 5 megapixel

altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni digitali, THX Spatial Audio

connettività Sub 6, mm Wave Verizon 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

batteria da 5.000 mAh

Android 12

dimensioni: 259,7 x 84,5 x 10,83 mm

peso di 263,8 grammi (400,8 grammi con il controller)

Prezzo e disponibilità

Razer Edge 5G è già disponibile in prenotazione negli Stati Uniti (l’esordio sul mercato è previsto per gennaio 2023), ove ha un prezzo ufficiale di 399 dollari con incluso il controller Razer Kishi V2 Pro mentre con 100 dollari in più è possibile avere anche le cuffie Hammerhead True Wireless Earbuds.

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in altri Paesi.