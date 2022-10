Così com’era prevedibile, il lancio di Google Pixel Watch ha stuzzicato la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori: del resto, si tratta del primo smartwatch del colosso di Mountain View ed è difficile restare indifferenti di fronte ad alcune delle novità che introduce.

Tra di esse vi sono le tante watch faces, che grazie a Mishaal Rahman è ora possibile installare su tutti gli smartwatch basati su Wear OS 3.0 (o versione successiva).

Ecco i passaggi da seguire:

accertarsi che il proprio computer disponga dell’ultima versione degli strumenti della piattaforma ADB sullo smartwatch aprire il menu delle Impostazioni, selezionare Sistema e quindi entrare nella sezione Informazioni e toccare ripetutamente il numero di build fino a diventare uno sviluppatore accedere alle Opzioni sviluppatore e attivare “Debug ADB” e “Debug tramite Wi-Fi” scaricare Google Pixel Watch Faces APK da APK Mirror collegare lo smartwatch Wear OS al PC aprendo un terminale di comando (esegui “cmd”) e digitare il ​​comando: adb connect watch_ip:5555 accettare la richiesta dal computer per connettersi all’orologio caricare l’APK sullo smartwatch digitando il comando: adb -e install nameofapk .apk

Una volta terminata l’installazione, sarà possibile accedere ad alcune nuove watch faces.

Nuova app per Google Pixel Watch

Sul Google Play Store è stata pubblicata una nuova applicazione dedicata a Google Pixel Watch e in particolare alle watch faces: stiamo parlando di Quadranti Google Pixel Watch.

Ecco come viene descritta:

Ricevi un insieme esclusivo di quadranti per il tuo Google Pixel Watch. Personalizza più quadranti direttamente dal polso per avere le informazioni che ti servono con un’occhiata. Puoi creare migliaia di combinazioni di quadranti con diversi colori, stili e complicazioni. Ogni quadrante ha attributi specifici che puoi regolare come preferisci. Inoltre, le complicazioni ti consentono di avere a disposizione le informazioni di riepilogo più pertinenti di Google e le tue app preferite.

Tra le funzionalità di tale app troviamo la possibilità di:

scegliere tra i diversi quadranti disponibili nell’app

selezionare le complicazioni che vuoi visualizzare

configurare lo stile del quadrante

salvare lo stile configurato e le complicazioni scelte come preferiti per poter selezionare rapidamente un quadrante adatto al tuo stato d’animo

eliminare qualsiasi preferito, che potrai aggiungere di nuovo in qualsiasi momento

La versione attuale è la 1.0.87.473139107 e può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il segue badge:

Come sfruttare al meglio i cinturini

Google ha annunciato l’arrivo di una serie di cinturini per Google Pixel Watch, realizzati con diversi tipi di materiali, dotati di un design curato e disponibili in varie colorazioni.

Ebbene, il colosso di Mountain View suggerisce agli utenti di abbinare questi particolari cinturini ad apposite watch faces, in modo da ottenere un effetto complessivo di sicuro impatto.

Ecco, ad esempio, come Google consiglia di abbinare l’Active Band al quadrante Analog, la Stretch Band al quadrante Big Time o la Woven Band al quadrante Vista:

Per i cinturini in pelle Google consiglia le watch faces Prime e Dial mentre per quelli in metallo Classic e Concentric:

In sostanza, ce n’è per tutti i gusti.