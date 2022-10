Dreame Technology, azienda leader nel mercato degli aspirapolvere robot e di quelli cordless, sembra decisamente intenzionata a rafforzare la propria posizione con il lancio, che avverrĂ nei prossimi giorni, di un nuovo modello destinato alla fascia media del mercato. Dopo DreameBot L10s Ultra, di cui potete leggere la nostra recensione, tocca a una versione piĂą semplificata che prenderĂ il nome di DreameBot L10s Pro.

Un nuovo tuttofare a prezzo contenuto

Se il modello Ultra rappresenta il top di gamma della compagnia, questo DreameBot L10s Pro offre numerose funzioni presenti nel fratello maggiore contenendo però i costi. Con una potenza di aspirazione massima di 5.300 Pa e 4 livelli di aspirazione, anche i più piccoli granelli di polvere saranno raccolti dal pavimento, senza scampo.

Anteprima (si apre in una nuova scheda)

La spazzola di gomma è stata disegnata per ridurre gli ingarbugliamenti di peli e capelli, rendendo più semplice la loro rimozione in maniera veloce. Le due estremità della spazzola possono essere rimosse in un attimo, per togliere rapidamente eventuali capelli lunghi che dovessero essere rimasti impigliati.

Oltre alla potenza di aspirazione però troviamo anche due moci rotanti, che contribuiscono a pulire al meglio il pavimento, grazie anche ai tre livelli di erogazione dell’acqua contenuta nel serbatoio posizionato nella parte posteriore. In questo modo oltre a raccogliere lo sporco verranno rimosse eventuali macchie di sporco che altrimenti andrebbero lavate manualmente.

Previous Next Fullscreen

I due panni ruotano molto velocemente e vengono spinti verso il pavimento, così da rimuovere lo sporco in maniera molto più efficiente rispetto a qualsiasi altro robot, sia con il classico panno fisso che con quelli vibranti, che lasciano troppo spesso ampie aree di sporco.

DreameBot L10s Pro è in grado di destreggiarsi senza problemi anche nella case più disordinate, senza che sia necessario togliere ogni oggetto dal pavimento. Se avete bambini in casa capiterà che lascino in giro giocattoli, abiti o ciabatte, tutti ostacoli imprevisti che il robottino saprà evitare grazie al suo sistema di navigazione decisamente evoluto.

Oltre al sistema LiDAR per la navigazione, è infatti dotato di un sistema a luce strutturata 3D che gli permette di identificare gli oggetti sul pavimento ed evitarli in maniera molto accurata, senza che la pulizia ne debba risentire o che gli ostacoli provochino un blocco del robot. La stessa tecnologia intelligente viene applicata per riconoscere i tappeti, portando a un aumento automatico della forza di aspirazione e rialzando i due panni, per evitare di bagnare o danneggiare il tappeto e per non trascinare i panni sporchi fino alla base di ricarica.

L’intelligenza artificiale presente in DreameBot L10s Pro gli permette di creare molto rapidamente una mappa dell’abitazione e la batteria da 5.200 mAh permette di pulire al meglio ampie superfici senza che sia necessario il ritorno alla base. Ogni operazione può essere controllata tramite la companion app, che permette di suddividere le stanze in maniera personalizzata e indirizzare la pulizia in una determinata sequenza o solo per un certo numero di stanze.

Gli appassionati di domotica apprezzeranno indubbiamente la compatibilità con i principali assistenti vocali, come Alexa, Siri e Google Assistant, così da poter avviare le operazioni di pulizia utilizzando solamente la propria voce.

DreameBot sarĂ in vendita nelle prossime settimane su Amazon e sullo store ufficiale Dreame al prezzo di 499 euro. A breve inoltre arriverĂ su queste pagine la nostra recensione completa nella quale vi sveleremo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo robot aspirapolvere di Dreame Technology.