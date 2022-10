Continuano le offerte sui prodotti OPPO. Il brand è protagonista della due giorni di sconto su Amazon per i clienti Amazon Prime con tante promozioni a disposizione degli utenti. Per sfruttare queste offerte c’è tempo fino al 12 di ottobre. Come vedremo di seguito, le opportunità per un buon affare non mancano di certo con smartphone e altri prodotti di OPPO proposti in forte sconto.

Nel frattempo, sull’OPPO Store, dopo aver lanciano il nuovo programma Trade In per semplificare l’acquisto dei top di gamma, OPPO rinnova le promozioni del suo store ufficiale mettendo a disposizione un extra sconto su alcuni dispositivi. Fino al prossimo 13 di ottobre, infatti, è possibile ottenere acquistare a prezzo ridotto uno degli smartphone della gamma Reno e Find X. Ecco i dettagli della nuova promozione:

OPPO protagonista degli Amazon Prime Days 2022

Gli Amazon Prime Days dell’11 e del 12 ottobre sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone OPPO. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono numerosi sconti da sfruttare per completare un acquisto a prezzo scontato. Ecco alcuni dei modelli più interessanti in offerta:

Tra le offerte Amazon disponibili in questa due giorni di sconti ci sono tanti altri prodotti di OPPO da sfruttare. Per un quadro completo sulle proposte disponibili è possibile accedere al link qui di sotto e consultare le promozioni direttamente dallo store OPPO di Amazon:

Tempo di offerte sull’OPPO Store: ecco i modelli in sconto

C’è tempo fino al prossimo 13 di ottobre per sfruttare le nuove promozioni dell’OPPO Store con la possibilità di acquistare uno smartphone, un tablet o un accessorio della gamma OPPO a prezzo scontato. Tra le offerte troviamo le promozioni dedicate agli smartphone di casa OPPO:

Tra le offerte dell’OPPO Store c’è spazio anche per la promozione dedicata al tablet OPPO Pad Air in sconto a 209,99 euro invece di 299,99 euro. Non mancano, inoltre, sconti sui vari accessori della gamma di casa OPPO. Per un quadro completo sulle offerte è possibile sfruttare i link che trovate di seguito.

Ricordiamo che per gli acquisti sull’OPPO Store è possibile sfruttare:

la consegna gratuita

il pagamento in 3 rate senza interessi con ScalaPay

senza interessi con ScalaPay il programma di Trade In

uno sconto extra di 15 euro (per acquisti di importo superiore ai 200 euro) iscrivendosi alla newsletter

Ecco tutti i dettagli sulle promozioni in scorso fino al 13 ottobre:

