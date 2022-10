CUBOT ha annunciato oggi prezzi e disponibilità del suo nuovo rugged phone compatto, CUBOT KingKong Mini3, caratterizzato da dimensioni decisamente ridotte e da un prezzo di vendita decisamente interessante, soprattutto per chi cerca un dispositivo da utilizzare solo in alcune situazioni.

Lancio di CUBOT KingKong Mini3

Il rugged phone è pensato per chi cerca un dispositivo particolarmente compatto, da utilizzare tutti i giorni o da portare con sé durante escursioni, giri in bici o in cantiere. È dotato di uno schermo qHD+ da 4,5 pollici, sufficiente quindi per utilizzarlo senza particolari problemi, con una cover posteriore realizzata in materiale riflettente che lo rende unico nel suo genere.

CUBOT KingKong Mini3, come tutti gli smartphone di questo genere, è pensato per resistere a sporco, acqua e cadute, diventando quindi un prezioso alleato per quelle situazioni in cui la durabilità è importante, così come il peso. Nonostante le dimensioni compatte non manca la potenza necessaria a far girare anche le applicazioni più complesse, così come le funzioni più richieste.

Sotto la scocca troviamo infatti un chipset MediaTek Helio G85, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, connettività WiFi e Bluetooth, ricevitore GPS, GLONASS, Beidou e Galileo e soprattutto NFC, per i pagamenti in mobilità che sono ormai diventati di uso comune.

Non male la batteria, viste le dimensioni ridotte: con 3.000 mAh riesce a garantire una buona autonomia anche nelle giornate più impegnative, sfruttando anche la presenza di Android 12 come sistema operativo. Le vendite globali di CUBOT KingKong Mini3 inizieranno il 17 ottobre su AliExpress al prezzo di 119,99 dollari ma i primi 100 utenti che lo acquisteranno potranno godere di un coupon del valore di 10 dollari, che farà scendere il rpezzo finale fino a 109,99 dollari.

