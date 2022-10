OnePlus Nord 2 5G torna ad essere una soluzione interessante nella fascia media e lo fa grazie ad un codice sconto attivo sullo store ufficiale che ne rende possibile l’acquisto a ben 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Nel caso in cui questo prodotto non fosse di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

OnePlus Nord 2 5G in super offerta sullo store ufficiale

OnePlus Nord 2 5G non ha mai smesso di rappresentare un’alternativa valida nella fascia media del mercato, tuttavia dalla sua presentazione risalente al mese di luglio dello scorso anno la fascia media del mercato ha accolto tantissimi modelli appetibili, anche restringendo il campo di ricerca alla sola serie Nord di OnePlus. Per questo motivo Nord 2 5G è finito un po’ sullo sfondo, rialzando di tanto in tanto la testa con qualche offerta.

È proprio questo il caso: nel momento in cui scriviamo, è possibile acquistare OnePlus Nord 2 5G nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nella sola colorazione Gray Sierra al prezzo scontatissimo di 249 euro, ben 150 euro in meno rispetto ai 399 euro del listino ufficiale. Arrivare a questo prezzo finale è semplicissimo: non dovete fare altro che aggiungere il prodotto in questione al carrello e inserire il codice sconto TAKENORD2 nel campo apposito prima di procedere al pagamento. Che state aspettando? Ecco il link diretto:

Acquista OnePlus Nord 2 5G 8 GB + 128 GB Gray Sierra a 249 euro con TAKENORD2

Perché scegliere ancora OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G è ancora uno smartphone al passo con i tempi dal punto di vista tecnico, potendo contare su: un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, un display Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge a 65 W. Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata e per vederlo all’opera alla nostra recensione.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 2 5G

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.