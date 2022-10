Meta sta affrontando una delle principali lamentele degli utenti Facebook, ossia la presenza di troppi post poco graditi nel feed. Al momento l’app di Facebook consente di nascondere i post delle persone che si seguono o di quelle che l’algoritmo suggerisce, ma presto il social permetterà di avere un feed più in linea con i propri gusti.

Facebook consentirà di scegliere quali post vedere più o meno frequentemente

Una nuova sezione che apparirà nelle preferenze del feed consentirà di mostrare più o meno frequentemente i contenuti di amici e familiari, gruppi e pagine consigliate attraverso delle specifiche impostazioni che permettono di scegliere tra “Normale”, “Mostra di più” o “Mostra meno”.

In questo modo si potrà influenzare il contenuto del proprio feed principale e migliorare l’algoritmo utilizzato per le classifiche dei feed. Facebook mostrerà periodicamente l’impostazione sui post nel feed e presto sarà possibile accedere a un’impostazione simile su ogni post toccando il menu a tre punti in alto a destra. La piattaforma sta testando la funzione anche nei Reels.

Considerando il numero di annunci presenti nel feed di Facebook e l’imminente incremento di quelli su Instagram e Reels, sembra che Mark Zuckerberg intenda assicurarsi che gli utenti siano quantomeno soddisfatti dei contenuti proposti dal social.

