Vodafone rinnova il suo listino di offerte “operator attack” che include due tariffe mobile disponibili esclusivamente con portabilità da alcuni operatori selezionati come Iliad e alcuni virtuali. Le offerte in questione sono Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Si tratta di due tariffe ricaricabili attivabili in esclusiva online che ora mettono a disposizione dei nuovi clienti che scelgono Vodafone un bundle di Giga incrementato rispetto al passato. Da questa settimana, infatti, le offerte operator attack di Vodafone permettono di ottenere fino a 200 GB al mese. Ecco tutti i dettagli sulle nuove promozioni valide da inizio ottobre:

Fino a 200 GB al mese con le nuove offerte Vodafone da meno di 10 euro a rinnovo

Passare a Vodafone conviene ancora di più. I clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati (come PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri) possono attivare le offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Le due tariffe ricaricabili sono attivabili esclusivamente tramite il sito dell’operatore e, a partire da questa settimana, mettono a disposizione un bundle dati maggiore, garantendo così un vantaggio extra ai nuovi clienti.

Le offerte in questione includono:

Vodafone Bronze Plus : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e al costo di Vodafone Silver: minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese

Per entrambe le tariffe è previsto un costo scontato a 5 euro per il primo mese. Da notare, inoltre, che l’accesso a queste promozioni è vincolato all’attivazione del pagamento “Smart Pay” che prevede l’addebito del canone mensile su conto corrente dell’utente invece che su credito residuo. Senza l’attivazione di questa modalità di pagamento, le offerte includerebbero 50 GB in meno (quindi 100 GB e 150 GB rispettivamente).

Queste offerte sono compatibili con le varie promozioni che l’operatore propone per l’acquisto di smartphone a rate (con pagamento con carta di credito o addebito su conto corrente). Una volta ricevuta la SIM, che viene inviata gratuitamente dal provider, basterà recarsi in un negozio dell’operatore per procedere all’attivazione della promozione dedicata.

Come attivare le nuove offerte Vodafone

Come sottolineato in precedenza, Vodafone Bronze e Silver sono disponibili esclusivamente online e solo per i clienti che richiedono la portabilità del numero da un operatore compatibile. Da notare, inoltre, che Vodafone Silver include anche la clausola del prezzo bloccato per 24 mesi che protegge da una possibile rimodulazione da parte del provider per i primi due anni dall’attivazione dell’offerta.

Attivare una delle offerte operator attack di Vodafone è semplicissimo. Basta cliccare sul link che trovate a fine articolo per raggiungere la pagina dedicata del sito ufficiale Vodafone. A questo punto non dovrete fare altro che selezionare l’operatore di provenienza da cui si dovrà richiedere la portabilità da Vodafone.

Se tale operatore rientra tra quelli selezionati, il sistema sbloccherà l’accesso alla pagina dedicata alle offerte Vodafone Bronze e Silver. Raggiunta questa pagina, basterà seguire le indicazioni fornite per completare l’attivazione. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita. Da notare che è anche possibile richiedere la eSIM.

