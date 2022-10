Quando utilizzate un’applicazione e aprite un link presente al suo interno, potete venire indirizzati al vostro browser di default (ad esempio Chrome) oppure al browser integrato nell’applicazione; l’applicazione Android di Facebook, per impostazione predefinita, apre i link nel proprio browser integrato che come molti si basa su Android System WebView, ma questo sta per cambiare.

L’app di Facebook vuole abbandonare Android system WebView per questioni di sicurezza

L’applicazione di Facebook per Android apporterà a breve un cambiamento sotto il cofano, il suo browser integrato infatti sarà ancora basato su Chromium, ma non si affiderà più alla componente Android System WebView.

Meta imputa il futuro cambiamento a ragioni di sicurezza, il suo browser in app infatti verrà automaticamente aggiornato insieme all’applicazione Facebook:

Negli ultimi anni, abbiamo osservato che molti utenti Android stanno aggiornando la propria app Facebook ma non aggiornando le proprie app Chrome e WebView, il che potrebbe comportare rischi per la sicurezza e un’esperienza utente negativa.

Con lo scopo di garantire la sicurezza degli utenti dunque, l’azienda “effettuerà rebase della nostra WebView sulle ultime versioni di Chromium a intervalli regolari”, in modo da rendere sempre disponibili le ultime patch di sicurezza. Anche il fatto di non dover più dipendere dal Play Store (da cui riceve gli aggiornamenti Android system WebView) è positivo secondo Meta, che cita anche una maggiore stabilità e prestazioni di rendering migliorate derivanti dai futuri cambiamenti.

Tutto ciò come già detto, avverrà sotto il cofano, e dunque l’utente finale non vedrà alcuna modifica di carattere estetico nell’utilizzo dell’applicazione e del relativo browser in app; con questa mossa l’azienda ottiene un controllo maggiore sui propri servizi, e per quel che concerne il rilascio del nuovo browser dichiara:

Abbiamo condotto i primi test su questa visualizzazione Web basata su Chromium e inizieremo a distribuire questa versione a più utenti di app di Facebook che dispongono di dispositivi compatibili.

Potrebbe anche interessarti: Meta valuta funzionalità a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp