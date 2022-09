Le funzionalità di sintesi vocale TTS (Text-To-Speech) stanno per ottenere un importante aggiornamento per la maggior parte dei dispositivi Android.

Ieri Google ha annunciato che sta aggiornando il motore dei servizi di sintesi vocale per fornire voci più chiare e naturali.

Google aggiorna i suoi servizi di sintesi vocale su Android

Il colosso di Mountain View sta aggiornando i servizi vocali sui dispositivi a 64 bit con un nuovo modello vocale e un nuovo sintetizzatore in arrivo per tutte le 421 voci in 67 lingue.

Anche se si sta utilizzando la voce predefinita del sistema per TTS, dopo l’aggiornamento sarà possibile notare una voce diversa per l’impostazione inglese-americano.

Google afferma di aver assistito a un aumento significativo della qualità con questo aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la chiarezza e la naturalezza del parlato.

Questo aggiornamento verrà distribuito su tutti i dispositivi Android a 64 bit tramite Google Play Store nelle prossime settimane come parte dell’apk dei servizi vocali di Google.

Sul blog di Android Developers ci sono degli esempi di audio prima e dopo l’aggiornamento della sintesi vocale che ne dimostrano i miglioramenti.

