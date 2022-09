Oltre al rilascio di Windows 11 2022 Update, il nuovo major update del sistema operativo, Microsoft ha annunciato in queste ore la distribuzione globale del supporto alle app Android per Windows 11. Tale supporto era già stato introdotto nei mesi scorsi ma limitatamente agli Stati Uniti ed al Giappone. Oggi, invece, Microsoft ha annunciato una decisa accelerazione del suo programma per portare le app Android su Windows. Il numero di mercati supportati sale ora a 31 ed anche in Italia sarà possibile sfruttare questa nuova funzione del sistema operativo che sfrutta una partnership con Amazon e con il suo Appstore. Ecco i dettagli:

Le app Android arrivano su Windows 11: ecco come funziona l’installazione

In queste ore è partito il rollout globale (con 31 mercati supportati ufficialmente) per le app Android su Windows 11. La nuova funzione del sistema operativo sfrutta una partnership tra Microsoft e Amazon. Le applicazioni Android, infatti, possono essere installate in un qualsiasi PC Windows 11 supportato tramite all’Amazon Appstore, scaricabile direttamente dal Microsoft Store (è necessario avere la versione 22206.1401.6 o successive dell’app dello store di Microsoft per accedere all’app dell’Amazon Appstore).

Da notare che lo store di Amazon è considerata l’unica fonte ufficiale per l’accesso alle app Android su Windows 11. Naturalmente, non mancano soluzioni per installare store alternativi. In ogni caso, l’installazione dell’Amazon Appstore porterà all’installazione anche di Android Subsystem for Windows, una base di partenza necessaria per poter garantire il funzionamento corretto delle applicazioni Android su Windows 11.

Per poter contare sulle app Android su Windows 11 è necessario rispettare alcuni requisiti minimi. Il proprio PC Windows 11, infatti, dovrà contare su almeno 8 GB di memoria RAM (anche se molte applicazioni richiedono o raccomandano 16 GB di RAM per un funzionamento ottimale). Bisogna, inoltre, poter contare su di un processore Intel Core i3 di ottava generazione o modelli successivi oppure su di un processore Ryzen 3000 o modelli successivi.

Tra i requisiti c’è anche la possibilità di poter contare su di una memoria SSD in grado di garantire la velocità sufficiente per la gestione delle applicazioni in lettura e scrittura. Nel sistema deve, inoltre, essere abilitata la virtualizzazione (Start > Funzionalità di Windows > Attiva funzionalità di Windows > selezionare Virtual Machine Platform).

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti per portare le app Android su Windows 11, infine, basterà accedere al Microsoft Store e, nella barra di ricerca, digitare Amazon Appstore. Completata l’installazione, basterà aprire l’app dello store di Amazon e verificare le applicazioni disponibili da installare sul proprio PC Windows.

