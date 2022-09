Euronics lancia una nuova promozione dedicata agli utenti che effettueranno una spesa minima di 599 euro sullo store. A partire da oggi e fino al prossimo 12 di ottobre, infatti, superando la soglia indicata sarà possibile acquistare uno dei prodotti inclusi nella selezione Magnifici che sarà proposto al prezzo scontato di 49 euro, 99 euro oppure 199 euro (il prezzo dipende dal prodotto scelto) con uno sconto notevole rispetto al listino. Nell’elenco dei Magnifici troviamo smartphone Android, cuffie TWS oltre a TV, console e tanti altri prodotti tech. Ecco i dettagli della nuova iniziativa lanciata oggi da Euronics:

Euronics lancia una nuova promozione: una selezione di prodotti a prezzo fortemente scontato con una spesa minima di 599 euro

La nuova iniziativa lanciata da Euronics è davvero conveniente. Basta effettuare una spesa minima di 599 euro acquistando uno o più prodotti presenti sullo store per accedere ad una selezione di prodotti, denominati Magnifici, da aggiungere all’ordine con un acquisto a prezzo scontato. Per raggiungere l’importo di 599 euro è possibile puntare sui tanti prodotti proposti da Euronics, come ad esempio uno smartphone top di gamma Android.

Una volta raggiunta la “soglia” minima, l’utente avrà accesso diretto alla selezione di prodotti denominati “Magnifici”. Si tratta di prodotti appartenenti a diverse categorie che potranno essere acquistati al prezzo scontato di 49, 99 oppure 199 euro. Tra i prodotti inclusi nei Magnifici troviamo, ad esempio, le Galaxy Buds Live che potranno essere acquistate a 49 euro (invece che 119 euro). Da segnalare anche la possibilità di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A33 5G a 199 euro (invece di 389 euro) grazie alla promozione.

Per sfruttare la promozione, in corso fino al prossimo 12 di ottobre, è possibile accedere allo store di Euronics ed effettuare acquisti per raggiungere la cifra complessiva di almeno 599 euro (è possibile aggiungere anche più prodotti per raggiungere tale soglia). Qui di sotto vi lasciamo i link allo store Euronics e alla sezione di prodotti Magnifici acquistabili a prezzo scontato dopo aver raggiunto i 599 euro di spesa.