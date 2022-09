Ci siamo: Xiaomi ha appena annunciato il nuovo evento di lancio Ogni momento è Mega che porterà al debutto in Europa della nuova Xiaomi 12T Series, la nuova famiglia di top di gamma di casa Xiaomi. L’appuntamento annunciato oggi dall’azienda è fissato per il prossimo 4 di ottobre. In occasione dell’evento, che potrà essere seguito in diretta streaming, Xiaomi ha anticipato che ci saranno diverse novità con “molteplici dispositivi AIoT” pronti al debutto. Ecco tutti i dettagli sul nuovo evento e sulle novità in arrivo:

Xiaomi annuncia l’evento di lancio dei nuovi Xiaomi 12T (e non solo)

Il prossimo 4 di ottobre, alle ore 14, si svolgerà l’evento di lancio Ogni momento è Mega. Nel corso dell’evento, Xiaomi presenterà in Europa la nuova gamma Xiaomi 12T Series che includerà gli smartphone top di gamma per la seconda metà del 2022. L’evento in questione potrà essere seguito in diretta streaming in tutto il mondo (e in 9 lingue diverse). Anche Xiaomi Italia, tramite i suoi canali social, trasmetterà in diretta l’evento che si svolgerà presso il BMW Welt Auditorium di Monaco di Baviera.

Nel corso dell’evento della prossima settimana, Xiaomi presenterà i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro oltre ad una serie di nuovi dispositivi AIoT. Per il momento, sulle altre novità in arrivo, Xiaomi ha scelto di non divulgare alcun dettaglio. Nella presentazione dell’evento del prossimo 4 ottobre, invece, viene ufficializzata la presenza del nuovo sensore da 200 Megapixel che dovrebbe trovare spazio all’interno del comparto fotografico del nuovo Xiaomi 12T Pro, garantendo un ulteriore passo in avanti di Xiaomi nel settore dei camera phone.

Le specifiche dei nuovi Xiaomi 12T e 12T in breve

Non ci sono ancora tutte le conferme ufficiali ma le specifiche dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro sono oramai note in quasi ogni dettaglio. I due smartphone presenteranno diversi punti di contatto ma anche numerose differenze. Entrambi gli smartphone potranno contare su di un display da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione di 22712 x 1220 pixel e su di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Differenza sostanziale per quanto riguarda il SoC con il 12T che dovrebbe presentare il SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra mentre per il 12T Pro ci sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Come anticipato in precedenza, cambierà anche il comparto fotografico tra i due smartphone. In particolare, la differenza sarà nel sensore principale con il 12T che integrerà un sensore da 108 Megapixel e il 12T Pro che potrà contare sul Samsung ISOCELL HP1 da ben 200 Megapixel.

Per tutte le conferme ufficiali sui nuovi Xiaomi 12T Series sarà necessario, in ogni caso, attendere la prossima settimana e gli annunci da parte dell’azienda. Staremo a vedere se le indiscrezioni saranno confermate o meno.

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12 Pro: sorprende, sale in vetta ma col solito fardello

In copertina Xiaomi 12 Series