Tra le novità in arrivo in casa Xiaomi ci sono anche i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro. I due nuovi smartphone si preparano al debutto e, grazie ad un nuovo leak di 91mobiles che conferma rumor precedenti, non hanno praticamente più segreti. I due nuovi smartphone rappresenteranno la proposta di Xiaomi per la fascia alta del mercato in questa seconda metà del 2022. Ecco tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche dei nuovi Xiaomi 12T e le prime immagini degli smartphone che andranno a raccogliere l’eredità dei recenti Xiaomi 12 e 12 Pro.

Xiaomi 12T e 12T Pro senza segreti dopo l’ultimo leak: ecco le specifiche tecniche complete e le prime immagini

La gamma Xiaomi si prepara ad accogliere importanti novità con l’arrivo dei nuovi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. I due smartphone andranno a ricoprire un ruolo di primo piano nel settore, ritagliandosi uno spazio di primo piano all’interno dell’offerta della casa cinese. Il leak di oggi, firmato 91mobiles, ci conferma le specifiche tecniche complete dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro, andando ad aggiungere anche le prime immagini che trovate in allegato alla news.

I due nuovi smartphone della casa cinese saranno molto simili ma presenteranno una grande differenza sotto la scocca. Il SoC utilizzato dai nuovi 12T non sarà lo stesso. Lo Xiaomi 12T, infatti, arriverà sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra mentre il 12T Pro potrà contare sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. In entrambi i casi, il SoC sarà supportato da varie combinazioni di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria sarà da 5.000 mAh con la ricarica rapida da 120 W per entrambi. Non dovrebbe esserci il supporto alla ricarica wireless.

Un altro punto in comune tra i due smartphone sarà rappresentato dal display. Entrambi i dispositivi monteranno un pannello da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione di 22712 x 1220 pixel oltre che con un refresh rate di 120 Hz e un vetro Corning Gorilla Glass 5 a protezione. Differenze sostanziali, invece, le troveremo nel comparto fotografico. Lo Xiaomi 12T, infatti, potrà contare su di un sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 Megapixel supportato da un ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel.

La camera anteriore sarà da 20 Megapixel. Per quanto riguarda lo Xiaomi 12T Pro, invece, la configurazione sarà la stessa ma il sensore principale sarà il Samsung ISOCELL HP1 da ben 200 Megapixel. Entrambi gli smartphone presenteranno un sensore di impronte sotto al display e saranno caratterizzati da dimensioni pari a 163,1 x 75,9 x 8,6 mm con un peso di 203 grammi (12T) e 205 grammi (12T Pro). Lato software, troveremo Android 12 e la MIUI.

Prezzo e disponibilità

Ci sono ancora diversi punti da chiarire sui nuovi Xiaomi 12T. In particolare, sarà necessario valutare quale sarà l’effettiva disponibilità degli smartphone che potrebbero arrivare in Europa nel corso del prossimo mese di ottobre. Per il momento, inoltre, non ci sono informazioni precise in merito ai prezzi di vendita. I due nuovi smartphone, di certo, torneranno in prima pagina a breve. Non dovrebbe mancare molto, infatti, prima dell’annuncio ufficiale di Xiaomi relativo al debutto dei nuovi prodotti. I nuovi smartphone di casa Xiaomi saranno chiamati a fare meglio degli ottimi Xiaomi 12 e 12 Pro lanciati ad inizio anno dalla casa cinese.

In copertina Xiaomi 12 Pro