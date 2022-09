Così come avviene per ogni nuovo smartphone molto atteso, anche Samsung Galaxy Z Flip4 è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha iniziato a realizzare i suoi classici video di approfondimento.

Uno di questi è quello relativo al disassemblaggio del device, che nel caso di un telefono come Samsung Galaxy Z Flip4 diventa ancora più interessante, in quanto si tratta di uno smartphone che presenta un form factor particolare e, pertanto, una serie di componenti meno comuni, come la cerniera che consente l’apertura e la chiusura della scocca.

Samsung Galaxy Z Flip4 viene smontato da JerryRigEverything

Ricordiamo che stiamo parlando di un telefono di fascia premium, così come ci viene confermato dalla sua scheda tecnica:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260 x 512 pixel

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 megapixel (f/2.4) integrata con foro nel display

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3.700 mAh (con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare)

dimensioni da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm; da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm

peso di 187 grammi

Se siete curiosi di scoprire come il team di ingegneri di Samsung sia riuscito a includere tutte le varie componenti di Samsung Galaxy Z Flip4 all’interno della sua scocca, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il video realizzato da JerryRigEverything. Buona visione:

Se avete deciso di acquistare questo smartphone pieghevole di Samsung, potreste approfittare delle nuove offerte disponibili da alcuni giorni.

