Anche se Google ha lanciato Android 13 sul canale stabile da oltre un mese, l’aggiornamento è ufficialmente disponibile solo per pochi smartphone Android.

Tuttavia il colosso di Mountain View ha caricato il codice sorgente di Android 13 su AOSP, permettendo alla comunità di sviluppatori aftermarket di rilasciare ROM personalizzate basate sull’ultima versione Android per diversi dispositivi.

All’inizio di questo mese gli sviluppatori XDA hanno rilasciato ROM personalizzate Android 13 per Samsung Galaxy S7, Galaxy S8 e Galaxy Note 8, ma ora la comunità si è spinta ancora più indietro nel tempo portando Android 13 anche su Samsung Galaxy S III e Galaxy Note II.

Android 13 approda su Samsung Galaxy S III e Galaxy Note II

Lo sviluppatore XDA riconosciuto html6405 ha rilasciato una build non ufficiale di LineageOS 20 basata su Android 13 per l’ammiraglia Samsung del 2012 e una build simile anche per l’iconico Galaxy Note II.

Lo sviluppatore osserva che le build non ufficiali di LineageOS 20 per Galaxy S III e Galaxy Note II sono le prime versioni alfa, quindi alcune funzionalità come NFC, audio Bluetooth nelle telefonate, monitoraggio della rete e schede SD non funzionano ancora, mentre la maggior parte delle altre funzionalità dovrebbero operare come previsto.

Se possedete uno di questi dispositivi potete provare a vedere come si comportano con Android 13 scaricando la versione non ufficiale di LineageOS 20 dai link sottostanti seguendo le istruzioni fornite.

LineageOS 20 non ufficiale basato su Android 13: Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Note II

Forum XDA: Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Note II

