Gli assistenti vocali sono sempre più utilizzati dagli utenti italiani. Quasi il 90% degli italiani, infatti, sa cos’è un assistente vocale e circa 2 italiani su 3 utilizzano questa tecnologia. Per sfruttare al meglio questa tecnologia ci sono tante applicazioni che consentono di utilizzare gli assistenti vocali per semplificarsi la vita.

In quest’ottica, è degno di nota il debutto in Italia di Send me a Sample, la piattaforma di sampling che consente, tramite attivazione vocale con Amazon Alexa o Google Assistant, di ottenere prove di prodotto gratuite. Il debutto avviene in partnership con aBit, business unit di Uniting Group. Il servizio, in Italia, assume la denominazione Mandami un Campione con una traduzione letterale della variante inglese.

Ecco i dettagli completi:

Send me a Sample: la piattaforma permette di ottenere campioni gratuiti dei prodotti desiderati grazie ad Alexa e Google Assistant

Send me a Sample è una piattaforma di sampling già attiva in vari Paesi, dal Regno Unito all’Irlanda passando per la Germania, gli Stati Uniti ed il Canada. Gli utenti della piattaforma possono utilizzare gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant per ottenere prove di prodotto gratuite con il sample richiesto che sarà poi consegnato presso l’abitazione dell’utente o comunque presso l’indirizzo richiesto dallo stesso.

Il successo della piattaforma Send me a Sample è legato alla possibilità di creare un modello di consegna mirato, in grado di ridurre gli sprechi di campionamento, consegnando il prodotto nelle mani di chi davvero vuole provarlo e costruendo un rapporto stretto tra brand e target audience. Il supporto agli assistenti vocali consente, quindi, agli utenti di richiedere il servizio direttamente dal proprio smartphone Android, in modo semplice e immediato.

Giancarlo Sampietro, Chief Business & Innovation Officer di Uniting Group, sottolinea: “Immaginate di vedere in TV o su una rivista un prodotto di vostro interesse, che vi piacerebbe poter provare comodamente a casa. Grazie a Send me a Sample tutto questo è possibile. La piattaforma consente di richiedere un sampling semplicemente dicendo ad Alexa o a Google Assistant la frase ‘mandami un campione’, colmando di fatto il divario tra le comunicazioni offline dei brand e la loro call-to-action digitale”

Per maggiori dettagli sul funzionamento della nuova piattaforma, disponibile ora in Italia, c’è il sito ufficiale Mandami un Campione.