La serie Samsung Galaxy S6 è stata senza dubbio una di quelle più popolari del colosso coreano ma, essendo ormai piuttosto “vecchia”, è da tempo uscita dall’elenco dei device per i quali il produttore rilascia aggiornamenti software con una certa periodicità.

Ciò non significa che, di tanto in tanto, per tali smartphone non possano arrivare degli update e così nelle scorse ore pare che il team di sviluppatori del colosso coreano abbia dato il via al rilascio di un aggiornamento “a sorpresa”.

La serie Samsung Galaxy S6 si aggiorna

In particolare, l’aggiornamento in questione è stato segnalato in Olanda e, stando a quanto si apprende, riguarda i Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus brandizzati da Vodafone, device il cui software arriva così rispettivamente alla versione G920FXXU6EVG1, G925FXXU6EVG3 e G928FXXU5CVG3.

Segnalazioni relative a tale aggiornamento sono arrivate anche dai possessori di Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge Plus in Belgio.

Per quanto riguarda le novità introdotte con tale aggiornamento, il changelog ufficiale parla di miglioramenti alla stabilità, risoluzione di bug, nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni ma è probabile che l’uptade in questione sia stato rilasciato per implementare la risoluzione di un problema relativo al GPS, così com’è già avvenuto per altri modelli del colosso coreano (lo scorso mese, ad esempio, è toccato ai Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8).

Ad ogni modo, considerando le dimensioni dell’aggiornamento (16 MB per Galaxy S6, 12 MB per Galaxy S6 Edge Plus), gli utenti non potranno di certo aspettarsi rivoluzioni.

Al momento non è chiaro se tale update sarà rilasciato anche in altri mercati ma è probabile che nel giro di qualche settimana il team di sviluppatori di Samsung lo implementi in tutti i Paesi europei. Basta avere un po’ di pazienza.

