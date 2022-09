OPPO e la famiglia di smartphone Reno8 Series si danno alla moda, impreziosendo alcuni capi della nuova collezione dello stilista Marco Rambaldi in occasione della Milano Fashion Week. Si tratta di una nuova iniziativa che conferma il ruolo di primo piano di OPPO all’interno del panorama Android in Italia, e non solo, oltre che l’obiettivo del brand di diventare sempre di più un riferimento non solo nel mondo tech. Ecco le immagini di questa particolare collaborazione nata tra OPPO e lo stilista italiano:

La OPPO Reno8 Series è protagonista sulle passerelle della Milano Fashion Week

OPPO continua il suo programma di crescita con iniziative sempre più ambiziose e articolate, mirate alla promozione dei suoi prodotti su scala nazionale e internazionale. In occasione della Milano Fashion Week, a dimostrazione di quanto detto, OPPO porta la sua recentissima Reno8 Series in passarella con una collaborazione con lo stilista Marco Rambaldi.

I dispositivi OPPO Reno8, infatti, vanno ad impreziosire alcuni capi della nuova collezione di Marco Rambaldi, uno dei più talentuosi stilisti della nuova generazione della scena italiana e internazionale. La collaborazione punta a mostrare un equilibrio perfetto tra glamour e innovazione tecnologia, artigianato e ricerca, offrendo una nuova visione della moda che abbatte gli stereotipi.

In merito alla collaborazione con OPPO, Marco Rambaldi ha commentato: “Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo, bisogna solamente abbracciarla. Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza”.

