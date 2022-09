Una delle peculiarità degli iPhone 14 Pro è la Dynamic Island, un’area a forma di pillola che circonda la fotocamera frontale dei nuovi dispositivi Apple e che si adatta dinamicamente alle informazioni che visualizza.

Trattandosi di una soluzione software, era solo questione di tempo vederla emulata anche sugli smartphone Android, infatti anche Xiaomi e Realme stanno valutando la possibilità di introdurla.

L’app DynamicSpot sviluppata dal membro senior di XDA Jawomo fornisce agli utenti Android un’esperienza di notifica intelligente simile a quella offerta dagli iPhone 14 Pro e con più opzioni.

DynamicSpot porta su Android la Dynamic Island di iPhone 14 Pro, ma con più opzioni

DynamicSpot riprende l’idea alla base della funzionalità Dynamic Island di Apple, ma offre anche alcune opzioni di personalizzazione, come la possibilità di impostare il tipo di notifiche da visualizzare sullo schermo, modificare l’aspetto, la posizione e le dimensioni della pillola, oltre alla facoltà di mostrare due notifiche popup.

DynamicSpot è attualmente in versione beta quindi le animazioni potrebbero non essere sempre fluide e potrebbero esserci anche alcuni problemi con la compatibilità delle app.

Per il momento l’app è disponibile gratuitamente senza pubblicità, con un acquisto in app opzionale per sbloccare nuove funzionalità come la possibilità di mostrare DynamicSpot sulla schermata di blocco e ottenere l’accesso alle azioni con tocco singolo e pressione prolungata. A seguire trovate il badge per ritracciare l’app nel Play Store di Google.