È da un po’ che si vocifera che Google stia lavorando ad un nuovo router Wi-Fi 6, una piccola anticipazione del lancio è già stata data da Big G e ora grazie ad un rivenditore online trapelano i presunti prezzi di vendita del futuro Google Nest Wi-Fi Pro.

Ecco quanto potrebbe costare Google Nest Wi-Fi Pro

Il sito internet B&H ha indicato nelle sue pagine un nuovo prodotto Google, denominato “Router Google Nest Wi-Fi Pro 6E” che si riferisce molto probabilmente al dispositivo che verrà chiamato Google Nest Wi-Fi Pro.

Prima di dare un’occhiata ai prezzi di vendita però, c’è un’altra interessante informazione nelle suddette pagine, ovvero l’implementazione dell’ultimo standard di connettività disponibile, in grado di raggiungere un massimo di 9,6 Gbps in condizioni ideali, ovvero il Wi-Fi 6E:

La differenza fondamentale tra Wi-Fi 6 e 6E è l’uso di una terza gamma di larghezza di banda, all’incirca tra 6 GHz e 7 GHz. In generale, il Wi-Fi 6E non dovrebbe avere un impatto diretto sulla velocità potenziale della rete domestica/dell’ufficio. Invece, quella banda a 6 GHz è in genere meno affollata, il che significa che c’è meno potenziale per i dispositivi domestici di interferire tra loro.

Come si evince dalle immagini in Galleria, Google Nest Wi-Fi Pro dovrebbe avere un costo di 199 dollari se acquistato singolarmente, per il pacchetto contenente due dispositivi il prezzo sale a 299 dollari, fino ad arrivare a 399 dollari per portarsene a casa tre.

Per quanto riguarda il design, il rivenditore non fornisce alcuna immagine ma solo indicazioni su quelle che saranno le colorazioni disponibili, ovvero Snow (bianco), Linen (marrone chiaro), Fog (azzurro) e Lemongrass (giallo chiaro/verde); inoltre ogni dispositivo sarà equipaggiato con una presa Ethernet.

Un altro dettaglio che salta all’occhio è l’assenza di extender di rete e altoparlanti, indizio secondo cui Google Nest Wi-Fi Pro dovrebbe fisicamente essere un dispositivo singolo; inoltre considerando la nomenclatura “Pro” del device, si potrebbe ipotizzare che il Nest Wi-Fi attualmente in commercio non verrà messo da parte, ma coesisterà con il nuovo modello che arriverà sul mercato.

In conclusione prendete comunque con le pinze le informazioni rilasciate da B&H, non dovrebbe mancare ormai molto per avere tutta una serie di dati ufficiali considerando che la presentazione di Google Nest Wi-Fi Pro è attesa durante l’evento del 6 ottobre, a breve ne sapremo sicuramente di più.

In copertina Google Nest Wi-Fi

