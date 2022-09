La frammentazione è uno dei maggiori problemi riguardanti Android, questa non entra in gioco solo per quel che concerne il rilascio di nuove versioni software, ma anche in vari altri contesti, ad esempio quando si è interessati a confrontare funzionalità difficilmente misurabili tra due dispositivi, come le funzionalità della fotocamera. Ora però viene in vostro soccorso una nuova app.

CameraX Info vi dà diverse informazioni sulla fotocamera del vostro smartphone

Mettiamo il caso che voleste confrontare due smartphone di due diversi brand, e siate particolarmente interessati al comparto fotografico, la prima cosa che fareste sarebbe confrontare le schede tecniche rilasciate dai produttori. Purtroppo spesso questi dati sono limitati e si preoccupano solo di comunicare le caratteristiche principali.

Ipotizziamo che vogliate sapere se una determinata funzionalità della fotocamera del vostro dispositivo è compatibile con un’app fotocamera di terze parti, ad esempio l’effetto bokeh, come fate? L’unica opzione finora era quella di scaricare l’app di vostro interesse e testarla, ma non è realizzabile se state valutando uno smartphone per l’acquisto.

È qui che corre in vostro soccorso lo sviluppatore Zacharee1 che, direttamente dalle fucine di XDA, ha realizzato l’app CameraX Info: l’app ospita un database con i dati delle fotocamere di diversi dispositivi Android, realizzati da vari brand e si concentra sulle capacità complessive. L’applicazione si premura di elencare tutte le estensioni CameraX e Camera2 (e altre funzionalità) supportate dalle fotocamere dello smartphone, il database inoltre è disponibile online e gli utenti hanno facoltà di sfogliare, caricare o scaricare i dati relativi alle fotocamere di diversi dispositivi, in modo anonimo.

Di seguito riportiamo tutte le funzionalità offerte da CameraX Info:

Visualizza il supporto dell’estensione Camera2.

Visualizza il supporto dell’estensione CameraX.

Visualizza le telecamere logiche e fisiche rilevate e le relative specifiche di base.

Carica i dati della tua fotocamera in modo anonimo.

Visualizza i dati della fotocamera in modo anonimo.

Visualizza il supporto di ARCore.

State valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo e volete maggiori informazioni sulla sua fotocamera? Volete sapere se le funzionalità della fotocamera del vostro dispositivo sono compatibili con un’app di terze parti? Non vi resta che procedere al download di CameraX Info direttamente dal Play Store, utilizzando il badge sottostante.

