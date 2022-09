Si chiama Kena 9,99 200GB Nuovi Numeri Plus ed è una nuova offerta lanciata da questo popolare operatore telefonico virtuale con l’obiettivo di conquistare tutte quelle persone che sono alla ricerca di una soluzione all inclusive.

Questo piano telefonico, infatti, include sia le chiamate e gli SMS che un generoso pacchetto di traffico dati, consentendo così agli utenti di affrontare le tante attività normali della vita di tutti i giorni senza pensieri.

Le caratteristiche di Kena 9,99 200GB Nuovi Numeri Plus

Così come suggerisce il suo stesso nome, questa offerta è riservata a chi desidera attivare una nuova numerazione e, pertanto, non può essere sfruttata per i casi di portabilità.

A fronte del pagamento di un canone di 9,99 euro al mese (con sistema di addebito su credito residuo), Kena Mobile mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 200 Giga di traffico dati con copertura 4G (con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps).

I minuti e gli SMS sono disponibili alle medesime condizioni anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito mentre per il traffico dati Kena Mobile pone un limite (al momento 8 Giga al mese).

Come si attiva la nuova offerta

Per quanto riguarda il costo della nuova SIM e quello di attivazione dell’offerta, l’operatore telefonico ha deciso di renderli gratuiti e invita tutti gli interessati ad approfittare di questa nuova soluzione attraverso la procedura disponibile direttamente sul suo sito ufficiale (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’offerta Kena 9,99 200GB Nuovi Numeri Plus può anche essere attivata attraverso l’app ufficiale dell’operatore, nei suoi negozi e chiamando il Servizio Assistenza Clienti (al numero 181). Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche