Google è costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, alcuni ricevono novità e vengono aggiornati più frequentemente di altri ma prima o poi Big G si occupa di tutti; oggi vi parliamo di Google Messaggi, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta, ma oggi diamo uno sguardo alle future funzionalità in arrivo sull’app di messaggistica del colosso di Mountain View.

Google Messaggi sarà in grado di trascrivere i messaggi vocali

I colleghi di 9to5Google hanno setacciato il codice dell’ultima versione disponibile di Google Messaggi, dandoci la possibilità di avere una panoramica su alcune future funzioni che verranno introdotte.

La prima riguarda i messaggi vocali, come molti di voi sapranno Messaggi consente, attraverso il canonico pulsante a forma di microfono, di inviare al proprio interlocutore un messaggio vocale; tuttavia in determinate circostanze questo mezzo potrebbe non essere il più idoneo, ad esempio se mentre registriamo il messaggio c’è molto rumore ambientale, oppure se il destinatario si trova in una situazione in cui non può ascoltare il messaggio vocale.

Per questo motivo Google sta per introdurre una funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali, questa può essere sia automatica che manuale (agendo sul pulsante dedicato “Trascrivi“); dalle prove effettuate dai colleghi sembra che tale implementazione funzioni abbastanza bene, preoccupandosi di trascrivere correttamente anche la punteggiatura (probabilmente basandosi sul tono della voce e sulle pause). La funzione non è al momento disponibile per tutti, e non è chiaro quando verrà rilasciata.

Reazioni con le emoji

È da circa due anni che Google Messaggi consente all’utente di rispondere ad un messaggio utilizzando una reazione con le emoji, permettendogli di scegliere tra 7 tipi di risposte differenti; nell’ultima versione sembra sia nascosta la possibilità di reagire ad un messaggio utilizzando qualsiasi emoji.

Il posto prima occupato dall’ultima disponibile ospita ora un pulsante aggiungi emoji che, se cliccato, apre il relativo elenco permettendo di usare una qualsiasi delle faccine presenti sul dispositivo per rispondere al messaggio di turno. Questa novità dovrebbe essere già disponibile per tutti, o quantomeno in fase di roll out.

Nuova galleria per Google Messaggi

Sembra che a breve Google Messaggi possa ricevere una rivisitazione grafica della galleria integrata, quando vogliamo allegare una foto al messaggio l’applicazione ci consente di sceglierne una attraverso una galleria a scorrimento orizzontale, dove possiamo trovare le fotografie da noi scattate e gli screenshot.

Nella nuova veste grafica la galleria viene visualizzata con un ordinamento verticale, andando ad occupare una porzione maggiore dello schermo mano a mano che l’utente scorre verso il basso; inoltre lo stile grafico generale si adatta molto di più ai canoni del Material You.

