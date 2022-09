Lo scorso mese Fitbit, azienda controllata da Google, ha presentato ufficialmente Fitbit Sense 2 e Versa 4, nuovi smartwatch che hanno fatto esordire un’interfaccia utente che è quasi identica a quella di Wear OS 3 e, pertanto, a quella che sarà implementata nel tanto atteso Google Pixel Watch.

Fitbit non ha ancora reso noto il numero di versione del sistema operativo dei suoi nuovi smartwatch ma ha apportato importanti cambiamenti all’interfaccia utente rispetto alla precedente versione.

Come cambia l’interfaccia con Fitbit Sense 2 e Versa 4

E così, con uno scorrimento verso il basso gli utenti hanno la possibilità di accedere alle impostazioni rapide (con la precedente versione dell’OS si vedevano le notifiche) mentre se si scorre verso l’alto l’interfaccia mostra le notifiche (in precedenza questa gesture dava accesso alle statistiche relative alla salute).

Con scorrimenti verso destra o sinistra gli utenti con la nuova interfaccia possono avere accesso a una serie di tile (funzionalità che ricorda Wear OS 3) con tante informazioni o attività (per esempio, avviare un timer) mentre con la precedente UI si poteva avere accesso alle impostazioni rapide e alle varie applicazioni.

Questa immagine riassume l’interfaccia della precedente versione dell’OS di Fitbit:

Questa, invece, ci permette di capire come cambia con la nuova versione introdotta in Fitbit Sense 2 e Versa 4:

In pratica, l’interfaccia utente di Fitbit Sense 2 e Versa 4 è identica a quella di Wear OS 3 che è possibile vedere nell’emulatore Android Studio e in Montblanc Summit 3, l’unico smartwatch non Samsung che può contare sul nuovo sistema operativo.

Inoltre, nella nuova interfaccia di Fitbit ci sono tanti elementi Material You, con grandi pulsanti a forma di pillola (al posto di quelli rettangolari a larghezza intera) mentre nella pagina delle impostazioni rapide la percentuale della batteria è stata spostata in basso (come su Wear OS 3).

Ricordiamo che a fine mese su Fitbit Sense 2 e Versa 4 dovrebbero sbarcare anche due applicazioni molto attese come Google Maps e Google Wallet, così da arricchire ancora di più l’esperienza utente offerta.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS