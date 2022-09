La scorsa settimana il team di Sony ha anticipato che il 12 settembre avrebbe annunciato un importante prodotto Xperia relativo agli appassionati di gaming e in molti si attendevano un nuovo smartphone.

Il produttore nipponico, invece, ha presentato Sony Xperia Stream, ossia un sistema di raffreddamento e una piattaforma di streaming per Sony Xperia 1 IV, dispositivo alimentato dalla porta USB Type-C del telefono e che si adatta a quest’ultimo come una vera e propria custodia.

Sony Xperia Stream, l’accessorio per gli amanti dei giochi

Iniziando dal sistema di raffreddamento, Sony Xperia Stream può contare su una ventola, la quale potrà essere controllata dagli utenti attraverso l’utility Game Enhancer.

Chi ha già avuto modo di provare Sony Xperia 1 IV probabilmente sarà contento di poter sfruttare una ventola dedicata al raffreddamento dello smartphone, aspetto che a dire di diversi utenti non è stato adeguatamente attenzionato dal produttore nipponico nella fase di realizzazione di tale device.

Ma Xperia Stream non è soltanto un sistema di raffreddamento, in quanto tale dispositivo è anche dotato di quattro porte nella parte inferiore, ossia un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta HDMI, una porta USB Type-C e una porta Ethernet e ciò significa che gli utenti potranno giocare attraverso un monitor o una TV e mantenere il telefono completamente carico anche se il video viene riprodotto a 1080p/120 Hz.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali sui prezzi e la disponibilità di Sony Xperia Stream ma è facile immaginare che il nuovo dispositivo del colosso nipponico non sarà economico, soprattutto se si considera il prezzo dei modelli di punta di Sony del 2022. Probabilmente in futuro sul mercato arriverà anche un pacchetto che include Sony Xperia 1 IV e Xperia Stream.

Il produttore nipponico non ha reso noto se lancerà una versione di questo accessorio dedicata a Sony Xperia 5 IV. Staremo a vedere.

