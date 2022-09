Il panorama di app Android si arricchisce con una nuova applicazione pensata per aiutare gli utenti a migliorare la propria salute. L’applicazione in questione si chiama TeraPiù ed è stata realizzata da Bayer, con il coinvolgimento di pazienti, medici e farmacisti. L’obiettivo di quest’applicazione è quello di migliorare la gestione della terapia. Ecco i dettagli della nuova app che può essere scaricata a partire dalla giornata di oggi tramite il Google Play Store.

Debutta TeraPiù, l’app per migliorare la gestione della terapia realizzata da Bayer

Secondo i dati AIFA, circa il 50% dei pazienti non segue in modo corretto le terapie prescritte. In questi scenari, si genera un vero e proprio rischio per la salute. Comportamenti di questo tipo, infatti, si traducono in una riduzione dell’efficacia della prevenzione e delle terapie in corso, con un potenziale rischio considerevole per la salute del paziente.

Per ovviare a queste situazioni, Bayer lancia TeraPiù. L’applicazione, completamente gratuita e personalizzabile, punta ad assistere il paziente ed i suoi familiari in tutto il percorso terapeutico con l’obiettivo di garantire all’utente la possibilità di gestire al meglio la propria terapia medica.

L’applicazione consente di accedere a varie funzionalità che puntano a semplificare la vita del paziente. Tramite TeraPiù, infatti, è possibile verificare i farmaci prescritti e consultarne il foglietto illustrativo. Da notare anche un sistema di notifiche e alert che avvisa l’utente in merito all’assunzione dei farmaci prescritti anche quando è fuori casa. L’app ricorderà all’utente anche quando i farmaci stanno per finire ed è necessario acquistarne di nuovi.

Tra le funzionalità di TeraPiù c’è anche una vera e propria rubrica di contatti. L’utente può memorizzare i recapiti di medici, farmacisti e familiari. C’è anche un calendario in cui segnare calendario e altre scadenze collegate alla terapia che si sta seguendo. Non manca, inoltre, una sezione dedicata ad articoli e consigli personalizzati per la salute.

Giovanni Fenu, Country Division Head della Divisione Pharmaceuticals di Bayer in Italia, commenta così l’arrivo della nuova applicazione: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di TeraPiù, un sistema digitale che, grazie alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, combina servizi, contenuti e messaggi in modo personalizzato per migliorare l’aderenza terapeutica”

TeraPiù è scaricabile direttamente dal Google Play Store.