Big G è solito incoraggiare gli sviluppatori ad aggiungere i Tiles alle proprie app per smartwatch e decide di dare il buon esempio, con l’ultimo aggiornamento di Google Keep infatti vengono introdotti i Tile sugli smartwatch equipaggiati con Wear OS 3 e successivi.

Con l’ultimo aggiornamento di Keep Google aggiunge i Tile su Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5

I nuovi Tile dell’app Google Keep sono ora disponibili sugli smartwatch della serie Galaxy Watch4 e Watch5, il riquadro dedicato è molto semplice e presenta solo tre pulsanti:

nuova nota -> consente di aggiungere una nuova nota a Keep

nuovo elenco -> permette di creare un nuovo elenco nell’app

sfoglia -> consente di visualizzare le note già presenti

L’ultima versione dell’app Google Keep che porta con sé la nuova funzionalità è la numero 5.22.322.03.97 ed è disponibile per il download tramite il Play Store sugli smartwatch Galaxy dotati di Wear OS 3.

Si tratta di una funzionalità sicuramente apprezzata dagli utenti che utilizzano il servizio per le note di Google, anche perché attualmente l’alternativa proprietaria del colosso coreano, Samsung Notes, non è disponibile su Wear OS 3; non è comunque da escludere che in un futuro prossimo Samsung possa decidere di portare anche la sua app sui propri smartwatch, in modo da semplificare ulteriormente la vita agli utenti che già la utilizzano come applicazione principale per le note sullo smartphone.

Potrebbe interessarti anche: Google Keep diventa più smart con questa nuova funzione che amerete