Xiaomi prosegue con la sua iniziativa Back to School e lancia alcune nuove offerte per un rientro a scuola il più smart possibile. Tra sconti e coupon le proposte toccano soprattutto gli smartphone Android, ma anche altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi come smart TV, Smart LED Bulb e tanto altro.

Le nuove offerte Back to School di Xiaomi: ecco gli sconti disponibili da oggi

Le offerte Back to School di Xiaomi sono arrivate lo scorso 24 agosto 2022 con tante promozioni dedicate a coloro che sono alla ricerca di un nuovo dispositivo. È ancora possibile sfruttare gli extra sconti di 40 euro su una spesa di 300 euro e di 50 euro su una spesa di 400 euro (esclusi Xiaomi TV A2 Series, Fire TV F2 Series, Xiaomi Book S 12,4″ e i Bundle).

Tra le offerte disponibili in queste ore abbiamo:

In più ci sono sconti sui bundle Redmi Note 11 4-64 GB + Mi Smart LED Bulb Essential (-36%), Redmi Note 11 Pro 5G 8-128 GB + Mi Bedside Lamp 2 (-23%), Xiaomi 11T Pro 8-128 GB + Mi Smart LED Desk Lamp Pro (-41%) e non solo. Prosegue inoltre l’iniziativa “Compri uno, ne ricevi due” con diversi prodotti, come Mi Bluetooth Headset Basic (14,99 euro), Mi True Wireless Earphones 2 Pro (99,99 euro) e Mi Smart LED Bulb (9,99 euro).

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul negozio online ufficiale di Xiaomi con il Back to School potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare il vostro nuovo smartphone?

Offerte Xiaomi Back to School