Come da tradizione, con la fine dell’estate iniziano ad arrivare i primi rumor sui prossimi top di gamma di Samsung che ha in cantiere il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23. La nuova gamma debutterà nel corso del primo trimestre del 2023, seguendo tempistiche simili alla generazione precedente. Secondo un nuovo leak, il passaggio dagli S22 agli S23 sarà caratterizzato da un’evoluzione della gamma e non da una vera e propria rivoluzione.

Samsung non avrebbe intenzione di stravolgere i progetti, limitano allo stretto necessario le novità per i nuovi Samsung Galaxy S23. Il focus del passaggio generazione sarà il SoC con il possibile abbandono della gamma Exynos e la scelta di puntare esclusivamente e per tutti i mercati su Qualcomm. Qualche novità in più potrebbe essere riservata al Galaxy S23 Ultra con l’obiettivo di limare ulteriormente il progetto, massimizzandone le potenzialità. Ecco tutti i dettagli:

Samsung Galaxy S23: l’aggiornamento del SoC, con passaggio a Qualcomm, sarà la principale novità

I nuovi Samsung Galaxy S23 sono oramai entrati in una fase avanzata di sviluppo e, come ogni anno, iniziano ad arrivare i primi rumor più dettagliati sulle caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone. Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, sempre molto ben informato in merito alle novità in arrivo da Samsung, il passaggio dagli S22 agli S23 non sarà una rivoluzione.

Samsung intende confermare buona parte del comparto tecnico dei suoi tre smartphone che compongono la famiglia di top di gamma. Il display, sia per la grandezza che per le caratteristiche, così come i sensori delle fotocamere dovrebbero essere confermati. Allo stesso modo, la capacità delle batterie montate dal trio di Galaxy S non dovrebbe cambiare in occasione dell’aggiornamento generazione.

La principale novità sarà rappresentata dall’aggiornamento del SoC. Samsung, con i nuovi Galaxy S23, dovrebbe abbandonare i SoC Exynos per concentrarsi esclusivamente sul chipset fornito da Qualcomm che sarà montato su tutte e tre gli smartphone secondo i primi rumor. Di conseguenza, i tre nuovi Samsung Galaxy S23 arriveranno sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che verrà presentato ufficialmente sul finire del 2022 per poi arrivare sul mercato nelle settimane successive.

Novità di rilievo in arrivo per il Galaxy S23 Ultra?

Il flagship S23 Ultra potrebbe essere il modello a ricevere l’aggiornamento principale della nuova famiglia Galaxy S, almeno dal punto di vista tecnico. Oltre al cambio di SoC, infatti, Samsung potrebbe rinnovare il comparto fotografico di S23 Ultra con il nuovo sensore da 200 Megapixel prodotto direttamente dall’azienda coreana e pronto a garantire un passo in avanti prestazionale per il camera phone.

Contestualmente, potrebbe esserci un’importante novità per quanto riguarda il display. Il nuovo top di gamma di Samsung dovrebbe presentare un display “meno curvo” o completamente flat, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso dell’utente e raccogliere pienamente l’eredità della linea Galaxy Note. Si tratta di piccoli ma importanti interventi che potrebbero ottimizzare ulteriormente il progetto.

Le prossime settimane saranno decisive per poter accedere a qualche informazione in più in merito alle caratteristiche della nuova gamma Galaxy S23 e, in particolare, alle novità in arrivo per il flagship Ultra. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Samsung in merito ai nuovi smartphone in arrivo nel corso del primo trimestre del 2023 per rinnovare la linea Galaxy S.

