In occasione dell’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto Samsung non ha presentato soltanto gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 ma anche la serie Samsung Galaxy Watch5.

E ora che i primi utenti stanno iniziando a ricevere Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, il team di Google ha alcuni “importanti” consigli per coloro che hanno problemi a far funzionare Google Assistant for Wear OS.

Come far funzionare Google Assistant su Samsung Galaxy Watch5

La configurazione di Google Assistant for Wear OS richiede il proprio smartphone Android dopo l’installazione o l’aggiornamento e l’apertura dell’applicazione sullo smartwatch.

Gli utenti devono esplicitamente attivare Google Assistant (mentre potranno decidere se abilitare la hotword “Hey Google”) e i risultati personali.

Stando a quanto viene ricordato da Google nella pagina di supporto dedicata (la trovate seguendo questo link), chi possiede “un Samsung Galaxy serie 5 e ha problemi con la configurazione di Google Assistant, prima di riprovare la configurazione, è meglio attendere 15 minuti una volta completata la configurazione dell’orologio”.

Ricordiamo a tal proposito che Google Assistant è pre-installato sugli orologi della serie Samsung Galaxy Watch5 ma non è impostato come predefinito (il colosso coreano preferisce puntare su Bixby).

Questa è la scheda tecnica di Samsung Galaxy Waych5:

display Sapphire Crystal Super AMOLED 40 mm: 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 (330 ppi) 44 mm: 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi)

SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in Armor Aluminum e cinturino Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 284 mAh (40 mm) o da 410 mAh (44 mm) con ricarica rapida wireless

sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, 28,7 g 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm, 33,5 g



Questa, invece, è la scheda tecnica del modello Pro:

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi)

SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in titanio con cinturino D-Buckle Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 590 mAh con ricarica rapida wireless

sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 45,4 x 45,4 x 10,5 mm, 46,5 g

