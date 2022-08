Starlight Launcher è un’applicazione che offre la possibilità di personalizzare il proprio smartphone attraverso un’interfaccia incentrata su una schermata iniziale reinventata.

Il launcher è progettato per offrire un’esperienza focalizzata sulla ricerca per aiutare l’utente a svolgere le attività più frequenti in modo più rapido. Con Starlight Launcher non è più necessario scorrere schermate di icone in quanto tutto è a portata di mano.

Starlight Launcher permette di cercare qualsiasi cosa dalla schermata iniziale

Il launcher mette a disposizione una schermata iniziale pulita e minimale alla quale è possibile aggiungere qualsiasi widget per controllare la riproduzione della musica, prendere appunti, fare calcoli e conversioni di unità e in futuro anche consultare il meteo, registrare audio, effettuare traduzioni e altro.

L’app offre una ricca esperienza di ricerca per trovare rapidamente applicazioni, contenuti e contatti e mette a disposizione i controlli più comuni come Wi-Fi e Bluetooth, inoltre offre la possibilità di aprire direttamente gli URL.

Starlight Launcher è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, tuttavia è possibile sbloccare la versione Plus che mette a disposizione funzionalità extra come il blocco illimitato dei widget.

L’app è attualmente in versione beta quindi potrebbe riservare qualche bug, tuttavia i primi tester che aderiscono al programma beta prima del rilascio della versione pubblica riceveranno la versione Plus gratuitamente.

A seguire trovate il badge per ritracciare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

