YouTube è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti da Google e ciò anche se non è uno di quelli a cui gli sviluppatori del colosso di Mountain View dedicano più attenzioni.

Ad ogni modo, anche YouTube di tanto in tanto è protagonista di qualche modifica o dell’introduzione di nuove funzionalità e tra queste ultime potrebbero rientrare delle novità relative al design dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android.

Allo stato attuale nell’app YouTube per Android, nella parte superiore della homepage, è presente un pulsante Esplora che, quando viene toccato, porta gli utenti su una pagina dedicata in cui potranno trovare nuovi contenuti da guardare.

Ecco come potrebbe cambiare l’app YouTube su Android

Ebbene, pare che la scheda Esplora possa scomparire in un futuro aggiornamento dell’app o almeno ciò è quanto suggerisce un test che gli sviluppatori di Google stanno portando avanti e tra le modifiche apportate vi è anche la rimozione di tale scheda.

Le categorie dei video sono essenzialmente le stesse di quando si tocca la scheda Esplora nella versione corrente di YouTube, tranne per il fatto che gli utenti con tale nuovo sistema vi potranno accedere lateralmente.

Questo pannello include le categorie Tendenza, Musica, Film, Live, Giochi e Sport. Al momento non è chiaro quale sia l’obiettivo di tale modifica, in quanto nel complesso gli utenti dovrebbero comunque compiere almeno un’azione prima di poter avere accesso a queste categorie (quindi non dovrebbe avere a che fare con un miglioramento dell’efficienza).

Pare, inoltre, che il team di YouTube abbia pensato a un modo durante i suoi test per far funzionare questo pannello con un’apposita gesture (tenendo premuto il lato sinistro e scorrendo verso il centro).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere introdotta.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di YouTube per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: