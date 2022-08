Dopo divese settimane di indiscrezioni, all’inizio di questo mese OnePlus 10T è stato finalmente presentato in via ufficiale dal produttore asiatico e, come spesso avviene per gli smartphone più popolari, in Rete hanno iniziato a susseguirsi i video di approfondimento ad esso dedicati.

Tra questi video non può mancare, ovviamente, quello di JerryRigEverything dedicato alla capacità del device di resistere ad alcune torture, incluso il temibile test di piegatura.

Prima di procedere, ricordiamo la scheda tecnica di OnePlus 10T:

display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), HDR10+, refresh rate adattivo (60/90/120 Hz), colori a 10 bit, vetro Gorilla Glass 5

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem Snapdragon X65 5G

8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM LPDDR5

128 GB / 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS e PDAF, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (FoV 119,9°, f/2.2) e sensore macro da 2 megapixel

fotocamera anteriore da 16 megapixel (f/2.4) con EIS

connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, A-GPS, USB Type-C 2.0

dual speaker stereo con Dolby Atmos

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, Face Unlock

batteria da 4.800 a doppia cella con ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W

Android 12 con OxygenOS 12.1

dimensioni: 163 x 75,37 x 8,75 mm

peso: 203,5 grammi

OnePlus 10T viene torturato in video

JerryRigEverything ha sottoposto il nuovo smartphone di fascia alta di OnePlus a tutta la classica serie di “cattiverie” escogitate per mettere alla prova la capacità del telefono di resistere a qualche incidente che può verificarsi nella vita di tutti i giorni: ciò include i graffi, le fiamme e, infine, il test di piegatura.

Ed è proprio quest’ultimo a dare qualche problema di troppo a OnePlus 10T, così com’è avvenuto nei mesi scorsi per il suo predecessore (pare che la zona della fotocamera posteriore abbia qualche problema a livello di resistenza).

Vi abbiamo già anticipato cosa succederà nel seguente filmato e non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

OnePlus 10T farà il suo esordio ufficiale sul mercato il 25 agosto e quelli che seguono sono i link per acquistarlo su Amazon:

