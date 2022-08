Proprio qualche giorno fa Samsung ha avviato ufficialmente il rilascio della beta della One UI 5.0 per i propri smartphone Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

L’interfaccia proprietaria del colosso sudcoreano si pone come obiettivo una maggiore fluidità e coerenza con la versione stock di Android 13 andando ad apportare modifiche a elementi chiave della UI come il centro notifiche, il menu delle autorizzazioni da concedere alle app e molto altro. Inutile dire che, grazie alla disponibilità della beta, la One UI 5.0 sia al centro delle attenzioni degli appassionati che in questi giorni ne stanno esplorando i meandri più nascosti alla ricerca di nuove funzioni.

Nella One UI 5.0 il Wi-Fi si fa intelligente

In tal senso, un utente ha scovato una interessante funzione – denominata Wi-Fi Intelligente – nelle impostazioni del Wi-Fi che consentirebbe di ottenere maggiori informazioni riguardo la propria rete e regolarne l’utilizzo di conseguenza. È possibile trovare tale opzione in Impostazioni > Wi-Fi > Wi-Fi Intelligente.

Grazie a questa funzione della One UI 5.0 è possibile visualizzare la qualità e la ricezione delle reti circostanti e un’eventuale dispersione del segnale. Il tutto mostrato con l’ausilio di un comodo grafico che offre a colpo d’occhio le informazioni necessarie.

L’implementazione di una funzione del genere offre maggiore profondità alle impostazioni dei sistemi operativi per smartphone che spesso peccano di superficialità in sezioni come quelle dedicate alla connettività. Peraltro, finora per poter accedere a tali informazioni bisognava rivolgersi ad applicazioni di terze parti, spesso poco aggiornate – per usare un eufemismo – e per nulla sicure, finendo per incappare in malware e problemi simili.

Siamo alle primissime fasi dell’aggiornamento alla One UI 5.0, che porterà con sé Android 13, della quale Samsung deve ancora svelare tutti i dettagli delle novità presenti e annunciare ufficialmente l’avvio del programma Beta in Europa.

