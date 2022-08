Di tanto in tanto i principali operatori telefonici annunciano una rimodulazione, termine “odiato” da tanti utenti perché quasi sempre comporta un aumento del canone mensile e l’ultima della serie è quella che si prepara a introdurre WINDTRE.

L’operatore telefonico, infatti, ha già dato il via ad una campagna informativa per avvisare i diretti interessati che a partire da giovedì 1 settembre 2022 sarà apportato un aumento di prezzo per alcune delle offerte prepagate dell’azienda.

WINDTRE aumenta il canone di 2 euro per alcuni clienti

Nella sezione del suo sito dedicata alle comunicazioni, WINDTRE spiega così la decisione di aumentare per alcuni clienti prepagati l’importo del canone mensile di 2 euro:

A seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, a partire dal 1° settembre 2022 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WINDTRE sarà incrementato di 2 euro al mese.

L’operatore telefonico ricorda ai clienti impattati da tale modifica (che dovrebbero essere già stati avvisati attraverso una specifica comunicazione nel Conto Telefonico di giugno 2022) che se non accettano tale variazione hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso oppure di passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro il 31 agosto 2022 (nel rispetto del termine dei 60 giorni dall’invio della specifica comunicazione di modifica via Conto Telefonico).

Questo diritto va esercitato inviando a WINDTRE una comunicazione (con causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”) attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

chiamata al 159

punti vendita WINDTRE

tramite l’assistente digitale Will, disponibile nell’Area Clienti

tramite l’app WINDTRE (disponibile nel Google Play Store)

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

