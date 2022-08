Vodafone Happy è il programma fedeltà gratuito dell’operatore rosso che offre ai clienti la possibilità di accumulare Sorrisi e, così facendo, di prendere parte all’estrazione di premi istantanei. Anche per il mese di agosto 2022, Vodafone ha provveduto a rinnovare la lista dei premi che i clienti hanno la possibilità di conquistare.

In questa sede, dunque, parliamo di Vodafone ma non di offerte telefoniche varie ed eventuali, per la quali vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Vodafone Happy: i premi di agosto 2022

L’edizione dello scorso mese di Vodafone Happy aveva segnato il ritorno del sistema dei Sorrisi, punti che vengono assegnati ai clienti sulla base degli anni di permanenza con l’operatore, del prodotto o del servizio attivo e una serie di sfide denominate Happy Challenge.

Il catalogo di premi del programma fedeltà — aperto ai clienti di rete fissa e a quelli di rete mobile con ricaricabile o abbonamento ma non SIM solo dati — viene rinnovato mensilmente e ogni settimana i clienti possono provare a vincere quelli disponibili partecipando sull’app My Vodafone. Per avviare una giocata, bisogna scegliere dalla sezione Gioca e vinci un premio e poi cliccare su Gioca ora; per vincere, occorre trovare almeno 5 Sorrisi tra le 9 carte disponibili.

I premi messi in palio da Vodafone sono suddivisi in cinque fasce che richiedono una quantità minima di Sorrisi, da un minimo di 100 ad un massimo di 2.000. Vediamo quelli disponibili fino al 31 agosto 2022.

Fascia 1: premi in palio

Questa fascia richiede 100 Sorrisi. Ecco i premi:

Kitchen Aid , Cook Processor colore rosso imperiale. In palio 1 solo pezzo;

, Cook Processor colore rosso imperiale. In palio 1 solo pezzo; Ricarica telefonica Vodafone da 5 euro erogata mediante Codice PIN utilizzabile su qualsiasi SIM ricaricabile ad uso privato. In palio 6000 ricariche.

Fascia 2: premi in palio

Questa fascia richiede 500 Sorrisi (con una sola eccezione). Ecco i premi:

100 Sorrisi permettono di provare a vincere un codice valido per la stampa di un Tonki Nano (stampa di un’immagine fotografica su un particolare cartone), con spese di spedizione incluse. In totale ci sono 6.859 codici in palio, di cui 4.199 per tutti i clienti Vodafone e 2.660 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2;

(stampa di un’immagine fotografica su un particolare cartone), con spese di spedizione incluse. In totale ci sono 6.859 codici in palio, di cui 4.199 per tutti i clienti Vodafone e 2.660 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2; 500 Sorrisi permettono di provare a vincere una Bottiglia termica smart 500ml PURO . In palio 660 pezzi;

. In palio 660 pezzi; 500 Sorrisi permettono di provare a vincere un codice valido per attivare 4 mesi di abbonamento digitale a La Gazzetta dello Sport, versione “G+” (disattivazione automatica al termine del periodo di fruizione). In totale ci sono 15.000 abbonamenti in palio, di cui 9.135 per tutti i clienti Vodafone e 5.865 riservati alla Clienti Vodafone Tipologia 2;

(disattivazione automatica al termine del periodo di fruizione). In totale ci sono 15.000 abbonamenti in palio, di cui 9.135 per tutti i clienti Vodafone e 5.865 riservati alla Clienti Vodafone Tipologia 2; 500 Sorrisi permettono di provare a vincere un codice valido per una Gift Card CHILI da 15 euro . Ci sono in palio 25.000 codici, di cui 15.000 per tutti e 10.000 riservati alla Clienti Vodafone Tipologia 2;

. Ci sono in palio 25.000 codici, di cui 15.000 per tutti e 10.000 riservati alla Clienti Vodafone Tipologia 2; 500 Sorrisi permettono di provare a vincere una E-bike trekking ATALA modello “B Easy A7”. In palio 1 pezzo soltanto per tutti.

Fascia 3: premi in palio

Questa fascia richiede 1.000 Sorrisi. Ecco i premi:

Borsa OBAG mini con manici in corda pettinata. 3.600 pezzi in palio, di cui 1.500 per tutti i clienti Vodafone e 2.100 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2;

con manici in corda pettinata. 3.600 pezzi in palio, di cui 1.500 per tutti i clienti Vodafone e 2.100 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2; Crepes Maker ARIETE modello “Party Time”. 2.000 pezzi in palio, di cui 800 per tutti i clienti Vodafone e 1.200 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2;

modello “Party Time”. 2.000 pezzi in palio, di cui 800 per tutti i clienti Vodafone e 1.200 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2; Set fitness Outdoor ROVERA (composto da materassino, elastico con maniglie e due manubri zavorrabili). In palio 3.100 pezzi per tutti;

(composto da materassino, elastico con maniglie e due manubri zavorrabili). In palio 3.100 pezzi per tutti; MyArcade Micro Player PAC-MAN (macchina da tavola con display a colori da 2,75 pollici). 1.524 pezzi in palio, di cui 624 per tutti i clienti Vodafone e 900 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2;

(macchina da tavola con display a colori da 2,75 pollici). 1.524 pezzi in palio, di cui 624 per tutti i clienti Vodafone e 900 riservati alla categoria Clienti Vodafone Tipologia 2; Scooter elettrico Piaggio modello “ONE Active” (immatricolabile esclusivamente a nome del vincitore. Immatricolazione inclusa con consegna presso concessionaria Piaggio più vicina al vincitore). In palio un solo pezzo per tutti.

Fascia 4: premi in palio

Questa fascia richiede 1.500 Sorrisi. Ecco i premi:

Barbeque Weber modello Barbecue ‘’Compact Kettle’’. In palio 185 pezzi;

modello Barbecue ‘’Compact Kettle’’. In palio 185 pezzi; Trolley cabina Delsey modello Trolley cabina “Belmont+” . In palio 325 pezzi;

. In palio 325 pezzi; Fitness Band Garmin modello “Vivofit 4” . In palio 325 pezzi;

modello . In palio 325 pezzi; Amazon Echo Dot 4a generazione . In palio 90 pezzi;

. In palio 90 pezzi; Pacchetto di viaggio a Dubai 4 notti e 5 giorni per 2 persone. In palio un solo viaggio, prenotabile in qualsiasi data tranne alta stagione, festività nazionali o locali e ponti. Le prenotazioni dovranno avvenire con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di partenza e comunque entro il 31 Marzo 2023. Necessario passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Il pacchetto comprende: Voli di linea dall’Italia in classe economica con baglio in stiva; Soggiorno di 3 notti 4 giorni in camera matrimoniale in Hotel 5 colazione inclusa a Dubai; Soggiorno di 1 notte ad Hatta in glamping Hotel solo pernottamento; Trasferimenti privati aeroporto, hotel, aeroporto; Trasferimento in 4 x 4 ad Hatta e visita dell’area; Walking tour della città pranzo in corso di escursione con guida locale parlante italiano; Escursione nel deserto con cena in campo beduino; Crociera di 2 ore in Dhow con cena buffet bevande escluse; 1 Brunch per due persone con vista sulla città; 1 Dinner in locale glamour di Dubai 4 portate bevande escluse; Escursione ad Hatta a scelta tra mountain bike e Canoa; Assicurazione medico bagaglio base. Il pacchetto non comprende: trasferimento da città di origine ad aeroporto; Spese personali, integrazioni assicurazioni annullamento viaggio ed eventuali estensioni non previste da pacchetto e tutto quanto non specificato nella voce “Il pacchetto viaggio comprende”.

Fascia 5: premi in palio

Questa fascia richiede 2.000 Sorrisi. Ecco i premi:

Friggitrice ad aria Philips modello “Airfryer Essential” . In palio 103 pezzi;

. In palio 103 pezzi; Samsung Galaxy Buds2 . In palio 60 pezzi;

. In palio 60 pezzi; Macchina del caffè automatica Illy modello X7.1 . In palio 50 pezzi;

. In palio 50 pezzi; Fotocamera aerea tascabile Airselfie modello “Air Neo” . In palio 60 pezzi;

. In palio 60 pezzi; Autovettura MINI Cooper full electric modello “SE” versione “Essential”, colore Moonwalk Grey metallic (il mezzo potrà essere immatricolato esclusivamente a nome del vincitore. Immatricolazione inclusa. Consegna presso concessionaria MINI più vicina al vincitore). Una sola auto in palio.

I premi di fascia 4 e 5, già proposti a luglio, tornernanno anche nel catalogo di settembre 2022. Per tutti gli altri dettagli, visitate il sito ufficiale.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche