Vodafone ha deciso di aggiornare il suo programma di fidelizzazione, ossia Vodafone Happy, nel quale torna una vecchia conoscenza: stiamo parlando dei Sorrisi, grazie ai quali i clienti di questo operatore potranno provare a vincere i premi messi in palio.

Il sistema ideato da Vodafone è semplice: per ogni attività o spesa, i clienti ricevono un certo quantitativo di Sorrisi, che vanno così ad aggiungersi a quelli già posseduti e questo “tesoretto” può poi essere utilizzato per scegliere tra i vari premi presenti nel catalogo (che viene aggiornato di tanto in tanto dall’operatore telefonico).

Come funziona il sistema dei Sorrisi di Vodafone Happy

Sono tre i modi per accumulare Sorrisi con Vodafone Happy:

un certo quantitativo viene regalato dall’operatore per ogni anno o mese di fedeltà

ogni linea attiva dà diritto ad un certo quantitativo aggiuntivo (25 Sorrisi al mese per ogni linea fissa o mobile)

è possibile completare apposite sfide (chiamate Happy Challenge) per guadagnare sorrisi extra (20 per ogni sfida) e provare a vincere premi ancora più prestigiosi

Al primo accesso alla nuova sezione di Vodafone Happy gli utenti riceveranno un bonus di benvenuto di 100 Sorrisi e un altro di 100 Sorrisi per ogni anno di permanenza con questo operatore.

E attraverso i Sorrisi sarà possibile ogni settimana partecipare al concorso in modalità instant win: direttamente dall’applicazione dell’operatore, infatti, gli utenti che hanno raccolto la quantità minima richiesta di Sorrisi potranno scegliere tra i premi in palio e tentare la fortuna (i premi sono suddivisi in cinque fasce, da un minimo di 100 Sorrisi fino ad un massimo di 2.000). In caso di vittoria, i Sorrisi utilizzati per partecipare saranno decurtati, altrimenti torneranno ad essere disponibili il venerdì successivo (in modo da poterli usare per partecipare ad un nuovo concorso).

Non mancano, infine, i regali “sicuri”, ossia quelli che ogni utente potrà scegliere ciascun mese tra una selezione di 5 (si tratta di sconti e contenuti offerti dall’operatore grazie a partnership con altre aziende).

Al momento tra i premi vi sono un codice per attivare 3 mesi di Good Morning Italia, un codice per ottenere la visione di un film su Chili, uno sconto di 5 euro per Winelivery, uno sconto per Telepass e 3 mesi di accesso ai contenuti di Virgin Active.

