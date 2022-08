OnePlus Nord CE 2 5G in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il mese di agosto è iniziato con temperature elevate e ad infuocarlo ancora di più ci ha pensato Amazon a suon di offerte: in questa sede vediamo quella relativa all’ottimo medio di gamma OnePlus Nord CE 2 5G, in questo momento acquistabile al prezzo più basso di sempre grazie ad un coupon dedicato.

OnePlus Nord CE 2 5G in offerta su Amazon: prezzo minimo

Ci sono tanti buoni motivi per guardare con interesse all’offerta di seguito descritta. In primo luogo, OnePlus Nord CE 2 5G è uno smartphone di fascia media molto valido sotto tutti i punti di vista e rappresenta una scelta interessante in questo segmento di mercato. In secundis, il prezzo al quale è attualmente reperibile, frutto dell’applicazione di un coupon apposito, è il più basso mai raggiunto da questo modello su Amazon. Infine, si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutto quello che ne consegue sia in termini di assistenza post-vendita che di spedizione Prime inclusa nel prezzo per i clienti abbonati (potreste avere il nuovo smartphone tra le mani già domani).

Senza ulteriori indugi, passiamo subito ai dettagli dell’offerta: OnePlus Nord CE 2 5G è in offerta nella colorazione Gray Mirror e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone, che come detto è venduto e spedito da Amazon, viene proposto al prezzo di 330,69 euro, che di per sé non sarebbe di certo sorprendente (si tratterebbe di uno sconto di appena l’8% rispetto al listino di 359 euro), tuttavia la situazione cambia nettamente quando si va ad applicare il coupon di 70 euro disponibile: in questo modo, il prezzo finale del dispositivo scende a soli 260,69 euro, il più basso al quale sia mai stato acquistabile.

Applicare il coupon è semplicissimo: non bisogna fare altro che recarsi nella pagina del prodotto e spuntare la relativa casella visibile al di sotto del prezzo di vendita, lo sconto verrà applicato direttamente al checkout. Se siete interessati all’acquisto, comunque, il consiglio è quello di affrettarvi: lo sconto sarà “Valido fino al 7 agosto 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili”. Ecco il link per cogliere al volo questa ghiotta occasione:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB + 128 GB Gray Mirror a 260,69 euro su Amazon.it (con coupon)

Tra le caratteristiche tecniche dello smartphone vale la pena ricordare: il display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 900 (6 nm, con CPU octa core, GPU Mali G68), la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 watt, il sistema operativo ancora fermo ad Android 11 (Android 12 arriverà nella seconda metà dell’anno). Il comparto fotografico dello smartphone è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una anteriore integrata nel display attraverso il “solito” piccolo foro, posizionato in alto sul lato sinistro: sul retro abbiamo sensore principale da 64 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 119°) e macro da 2 MP, mentre frontalmente prende posto un sensore da 16 MP. Per schiarirvi meglio le idee, date un’occhiata alla nostra recensione.