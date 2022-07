Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare social network e ciò anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Solo che, a volte, le nuove funzioni implementate potrebbero non ricevere l’accoglienza sperata dagli sviluppatori e questo pare essere il caso di una delle novità introdotte di recente da Instagram: ci riferiamo in particolare alla versione a schermo intero del feed.

Ebbene, stando a quanto dichiarato allo staff di Platformer da Adam Mosseri, capo di Instagram, i test relativi a tale funzionalità verranno interrotti nel giro di una o due settimane.

Instagram cambia idea e rinuncia a una novità

A dire di Mosseri, alla base della decisione di Instagram di fare marcia indietro e rinunciare all’introduzione di tale nuova funzionalità vi sarebbe l’accoglienza ricevuta da parte degli utenti che hanno avuto modo di provarla (si parla di persone “frustrate” e dati sull’utilizzo non eccezionali).

Mosseri non sembra avere dubbi su ciò che a questo punto deve fare il team di sviluppatori (“penso che dobbiamo fare un grande passo indietro, riorganizzarci e capire come vogliamo andare avanti”) e il cambio di rotta comporta anche la riduzione dei contenuti consigliati, quantomeno temporaneamente (pare si tratti di un’altra funzionalità che non è stata accolta in maniera particolarmente calorosa dagli utenti).

Il team di Instagram ritiene che lo strumento dei post consigliati sia di fondamentale importanza per la crescita della piattaforma e per aiutare i creatori di contenuti a raggiungere più persone ma è necessario lavorare all’attuale soluzione, in modo da renderla più piacevole e adeguata alle esigenze degli utenti.

Una volta ottimizzati gli algoritmi, i post consigliati torneranno a crescere in percentuale e Mosseri ha fatto intendere che anche la decisione di interrompere i test della versione a schermo intero del feed è temporanea.

In sostanza, pare che il team di Instagram abbia voluto fare tesoro dei suggerimenti degli utenti ma non abbia alcuna intenzione di cambiare i propri piani: una volta ottimizzate tali soluzioni, pertanto, proverà nuovamente a proporle all’utenza nella speranza che possano essere maggiormente apprezzate.

