HMD Global ha confermato di aver concluso la sua storica collaborazione Zeiss per la fornitura di componenti ottiche per i suoi smartphone a marchio Nokia.

Tramite un comunicato oggi l’azienda ha ufficializzato che la partnership tra le due società è terminata ancora nel 2021.

La collaborazione tra Nokia e Zeiss si è conclusa nel 2021

HMD Global non ha fornito nessuna informazione circa le motivazioni che hanno portato alla fine della collaborazione con Zeiss, ma uno dei motivi potrebbe essere la volontà di ridurre i costi dei futuri smartphone.

La collaborazione tra le due aziende è culminata con il rilascio di alcuni smartphone dal comparto fotografico impressionante come Nokia 9 PureView, ma alla fine del 2020 Zeiss ha annunciato un’altra collaborazione con Vivo dichiarando che la partnership con Nokia continuava, ma che non era esclusiva.

A questo punto non ci resta che scoprire quali saranno i programmi che HMD Global ha in serbo per le fotocamere dei futuri smartphone Nokia, ma una cosa è certa: Nokia XR20 è stato l’ultimo smartphone dell’azienda a impiegare l’ottica Zeiss.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera, la classifica di luglio 2022