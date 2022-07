Debutto ufficiale per la versione “global” del REDMAGIC 7S Pro che arriva sul mercato europeo con l’appellativo di “Armored for Victory “e con l’obiettivo di offrire agli utenti uno smartphone da gaming completo e in grado di garantire prestazioni di livello assoluto all’interno del panorama Android.

Il nuovo smartphone presentato oggi da Nubia debutta sul mercato in tre diverse varianti ciascuna caratterizzata da un design specifico. A disposizione degli utenti c’è il modello base Obsidian affiancato dalle varianti top Supernova e Mercury (caratterizzato da una particolare finitura bianca trasparente). Ecco tutti i dettagli sul nuovo smartphone REDMAGIC.

Il nuovo REDMAGIC 7S Pro “Global” è ufficiale in Italia: ecco le specifiche

Il nuovo REDMAGIC 7S Pro debutta sul mercato in Italia con una scheda tecnica completa e pensata per soddisfare gli utenti più esigenti. Alla base del progetto c’è, naturalmente, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 in grado di garantire il massimo delle performance. A tenere sotto controllo le temperature del SoC, con l’obiettivo di mantenere sempre alte le frequenze di funzionamento, c’è il nuovo sistema ICE 10.0 Cooling System.

Si tratta di un sistema di raffreddamento multidimensionale che, rispetto alla precedente generazione, è in grado di ridurre le temperature di 3° C extra grazie all’adozione di nuovi materiali, come una piastra di dissipazione in grafene accoppiata dalla Turbofan da 20.000 rpm. Il SoC è supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oppure da 18 GB di RAM e 512 GB di storage. La RAM è LPDDR5 mentre la memoria di storage è UFS 3.1.

Da segnalare anche la presenza del chip Red Core 1 dedicato alla gestione delle funzioni dedicate al gaming con un focus particolare sull’audio, sull’illuminazione RGB e sul feedback aptico. Ci sono anche i trigger laterali da 520 Hz ed in grado di garantire un tempo di risposta di 7,4 secondi. Tutte le versioni del nuovo smartphone REDMAGIC possono contare sul supporto di una batteria da 5.000 mAh con la presenza della ricarica rapida da 65 W.

Tra le specifiche c’è spazio per un display da 6,8 pollici di diagonale con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh massimo di 120 Hz. Il pannello presenta una luminosità massima di 600 nits. La frequenza di campionamento del tocco arriva a 960 Hz. Da notare la presenza della fotocamera anteriore da 16 Megapixel sotto al display.

Il comparto fotografico, inoltre, include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel (apertura F1.79) sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. Lo smartphone presenta dimensioni di 166,27 x 77,1 x 9,98 mm con un peso di 235 grammi. Lato software troviamo Android 12 con REDMAGIC OS 5.5.

Prezzi e disponibilità in Italia del nuovo smartphone

Il nuovo REDMAGIC 7S Pro debutta ufficialmente oggi e sarà in vendita a partire dalla prossima settimana. Le vendite dello smartphone, infatti, prenderanno il via il prossimo 2 di agosto. A disposizione degli utenti ci sono tre versioni. Il modello “base” Obsidian, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, arriva sul mercato con un prezzo di listino di 779 euro.

La seconda versione è, invece, denominata Supernova e può contare su 18 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Il prezzo di listino di questa variante è di 949 euro. A completare la gamma troviamo la versione Mercury. Questa terza variante del REDMAGIC 7S Pro ripropone 18 GB di RAM e 512 GB di storage arrivando sul mercato con lo stesso prezzo della variante Mercury ovvero 949 euro.

Il nuovo REDMAGIC 7S Pro sarà in vendita sul sito ufficiale del brand. Lo smartphone arriva anche su Amazon dove è già possibile acquistare il REDMAGIC 7 e il 7 Pro.