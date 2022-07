In un mercato degli smartphone che non sta regalando particolari sorprese, vivo X80 Pro è uno dei pochi nuovi modelli che sono riusciti a destare la curiosità degli addetti ai lavori e che ora sperano di fare lo stesso anche con gli acquirenti, magari coccolandoli con servizi esclusivi: il produttore cinese ha appena confermato che l’approdo sul mercato italiano sarà accompagnato dai servizi di assistenza post-vendita vivo Xclusive care.

Ecco in quali termini l’annuncio è stato dato da Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail, in qualità di referente di vivo per l’Italia:

«Garanzie dedicate, contatto diretto con il cliente e aggiornamenti software sono tutti elementi che ci permettono di migliorare l’esperienza di coloro che scelgono i nostri prodotti. Consapevoli del valore innovativo e tecnologico di X80 Pro e della fiducia che i nostri clienti ripongono nel brand abbiamo deciso di includere il pacchetto Xclusive care che completa l’esperienza di acquisto di X80 Pro. Sapere, ad esempio, di essere coperti in caso di danneggiamento dello schermo dello smartphone, uno dei danni più temuti, o di poter fare affidamento su un’assistenza dedicata per qualsiasi informazione è un valore aggiunto importante che il cliente riconosce e premia in fase di scelta».

vivo X80 Pro in Italia con Xclusive care: tutti i dettagli

Annunciato ufficialmente per il mercato italiano il mese scorso, il nuovo smartphone di punta della serie X di vivo viene proposto con il pacchetto di servizi di assistenza post-vendita vivo Xclusive care. In sostanza, il produttore si rivolge agli acquirenti di vivo X80 Pro riservando loro una customer-experience completa, che non si conclude con l’acquisto dello smartphone.

Inclusi nel pacchetto di cui sopra si trovano il pick-up service, la video assistenza e la riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato. Ecco qualche dettaglio in più:

Il servizio di pick-up gratuito (per le sole riparazioni in garanzia, per i prodotti fuori garanzia costa 15 euro) consiste nel ritiro e nella consegna dello smartphone all’indirizzo più comodo. Accanto a questo viene segnalata una base di 100 punti di raccolta in tutta Italia. In ogni caso, visto il tasso di difettosità dei dispositivi vivo inferiore all’1%, non dovrebbero essere poi tanti gli utenti ad averne bisogno.

(per le sole riparazioni in garanzia, per i prodotti fuori garanzia costa 15 euro) consiste nel ritiro e nella consegna dello smartphone all’indirizzo più comodo. Accanto a questo viene segnalata una base di 100 punti di raccolta in tutta Italia. In ogni caso, visto il tasso di difettosità dei dispositivi vivo inferiore all’1%, non dovrebbero essere poi tanti gli utenti ad averne bisogno. La riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato viene offerta a tutti gli acquirenti di vivo X80 Pro entro i primi sei mesi successivi all’acquisto , il tutto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell’acquirente.

viene offerta a tutti gli acquirenti di vivo X80 Pro , il tutto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell’acquirente. La video-assistenza gratuita consente di farsi assistere in caso di malfunzionamenti o problemi tecnici, ma anche per chiedere informazioni sul prodotto e sulle sue funzionalità.

Allargando il concetto di supporto a quello software, infine, non va dimenticato che vivo riconosce ai top di gamma — e dunque anche al nuovo vivo X80 Pro — 3 major release e patch di sicurezza mensili.

Quanto è importante per voi l’assistenza post-vendita? Fino a che punto la tenete in considerazione quando acquistate un nuovo smartphone? Ditecelo nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di vivo X80 Pro.

Leggi anche: migliori smartphone Android di luglio 2022