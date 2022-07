Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio dell’acquisizione di Nova Launcher da parte di Branch, società di analisi che ha subito voluto rassicurare gli utenti di questo popolare launcher Android.

In particolare, il creatore di Nova Launcher ha spiegato che sarà lui stesso a continuare a controllare la direzione e lo sviluppo del progetto, che si focalizzerà sempre sulla personalizzazione e sugli utenti esperti, con l’aggiunta di specifiche funzionalità targate Branch, che saranno comunque opzionali.

Ebbene, a distanza di una settimana dal rilascio della versione 8.0 beta e di soli pochi giorni dall’annuncio dell’acquisizione da parte di Branch, è già disponibile una nuova beta: stiamo parlando della versione 8.0.2.

Le novità della versione 8.0.2 beta di Nova Launcher

Nei giorni scorsi era già stato anticipato che con la versione 8.0.2 beta sarebbero state introdotte le prime funzionalità targate Branch e più in particolare che il motore di ricerca di Nova Launcher avrebbe potuto beneficiare della tecnologia di ricerca su dispositivo di tale azienda.

Stando a quanto emerge dal changelog, il sistema di ricerca di Branch utilizza una libreria offline identificata come “io.branch.search” e non accede a Internet.

Così come promesso dal creatore di Nova Launcher, l’opzione per la ricerca di Branch è disattivata per impostazione predefinita quando si installa l’ultima versione beta e saranno gli utenti a doverla abilitare se lo desiderano.

Branch combina tutte le opzioni di contatto, come telefono, WhatsApp e SMS per ogni contatto mentre la soluzione “tradizionale” di Nova Launcher mostra risultati separati per WhatsApp.

Tra le altre novità di tale aggiornamento vi è la risoluzione del problema del ridimensionamento dei widget e di qualche altro piccolo bug.

Come scaricare la nuova beta

Se avete deciso di provare la versione beta di Nova Launcher 8.0.2, non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link) e selezionare il download dell’ultimo APK disponibile oppure scaricarlo da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: