Il team di sviluppatori di Google continua a prestare attenzione ad At a Glance, soluzione molto apprezzata dai possessori di smartphone della serie Google Pixel e che nelle ultime settimane si è arricchita di nuove funzionalità.

Ricordiamo che è Android System Intelligence lo strumento utilizzato dal colosso di Mountain View per “gestire” At a Glance, Live Caption, le notifiche smart, il sistema di suggerimenti e altre soluzioni basate sull’apprendimento automatico sui device che fanno girare l’OS mobile di Google e in particolare sui dispositivi della serie Pixel.

Un’altra novità per At a Glance

Stando a quanto viene riportato dallo staff di 9to5Google, dopo l’aggiornamento alla versione T.5 di Android System Intelligence, su un Google Pixel 6 Pro con a bordo Android 13 nella pagina delle impostazioni di At a Glance è apparsa la nuova scorciatoia “Control using data from apps” all’interno della sezione dedicata alla personalizzazione.

Attraverso un apposito interruttore gli utenti potranno abilitare o disabilitare tale funzionalità e “consentire alle applicazioni di inviare contenuti al sistema Android”.

Ecco come viene descritta questa funzione:

Consenti alle app di inviare contenuti a At a Glance. Usato per meteo, spostamenti tra casa e lavoro, eventi imminenti, ecc.

Inoltre è stata aggiunta nella pagina Android System Intelligence, all’interno del menu delle Impostazioni e più in particolare dentro la sezione dedicata alla Privacy, una nuova opzione “Customize the experience using your Google Account data”, che viene spiegata dal team di Google così:

Ciò può includere suggerire azioni, fornire consigli o migliorare l’esperienza complessiva in base al proprio nome, indirizzo di casa e cronologia delle ricerche.

La versione T.5 di Android System Intelligence al momento ancora non è stata rilasciata per tutti gli utenti con Android 13 e potrebbe arrivare in modo più ampio nel giro di qualche giorno.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Android System Intelligence dal Google Play Store attraverso il seguente badge: