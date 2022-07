Presentato a settembre 2021, Xiaomi 11T Pro è il classico smartphone con alcune caratteristiche da top di gamma e qualche compromesso che aiuta a contenerne il prezzo. Si tratta di uno smartphone unico nel suo genere per via dell’incredibile ricarica a 120 W in grado ricaricare la sua batteria da 0 a 100% in appena 24 minuti circa.

Normalmente il prezzo di Xiaomi 11T Pro sarebbe di 699,99 euro, ma ora è protagonista di un’offerta che permette di acquistarlo a un prezzo più che dimezzato sul sito Web di Monclick.

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro è in offerta a meno di 340 euro

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro attualmente in promozione su Monclick è il modello Dual SIM 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nella colorazione Grigio e può essere acquistato con spese di spedizione gratis al prezzo di 338,19 euro grazie a un ulteriore sconto di 17,80 euro applicato al momento dell’acquisto.

Tra le principali caratteristiche di Xiaomi 11T Pro vale la pena ricordare il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ 1080×2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+ e luminosità massima di 1000 nits, il chipset Qualcomm Snapdragon 888, Android 11 con interfaccia MIUI 12.5, il supporto della rete 5G e la più che valida fotocamera posteriore tripla, tuttavia il punto di forza del dispositivo è la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 120 W. Qui sotto trovate la nostra video recensione del prodotto.

Se ritenete che lo smartphone Xiaomi 11T Pro possa essere il vostro compagno ideale potete approfittare dell’accattivante offerta su Monclick utilizzando il link sottostante, dove potete controllare tutti i dettagli dell’offerta prima che le scorte si esauriscano.

Acquista ora Xiaomi 11T Pro 5G – 8/256 GB Grigio su Monclick a 338,19 euro invece di 699,99 euro

