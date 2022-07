Alla ricerca di un nuovo tablet Android con pennino incluso e non volete spendere troppo? Su Amazon c’è l’offerta giusta per voi ed è persino migliore di quella proposta durante il Prime Day di settimana scorsa. Lo sconto riguarda Samsung Galaxy Tab S6 Lite, sia in versione Wi-Fi sia in quella 4G LTE.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen in offerta: anche meglio del Prime Day!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite non sarà un tablet di primissimo pelo, ma mette ancora a disposizione specifiche adatte per un utilizzo domestico (e non solo) privo di problemi, soprattutto considerando il prezzo contenuto proposto con l’offerta Amazon. Il suo diretto successore, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), è stato svelato un po’ in sordina lo scorso maggio, ma non è andato a stravolgere completamente la scheda tecnica.

Galaxy Tab S6 Lite offre un display TFT da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200 (WUXGA+) e un SoC Exynos 9611 a 10 nm, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico non è quasi mai tra i punti di forza di un tablet, ma in questo caso abbiamo comunque una fotocamera posteriore da 8 MP accompagnata da una anteriore da 5 MP, piazzata al centro di una delle cornici corte.

A livello di connettività abbiamo Wi-Fi, 4G LTE (solo nell’apposita versione), Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 7040 mAh e garantisce secondo il produttore un’autonomia fino a 13 ore. Presente anche il doppio speaker firmato AKG compatibile con Dolby Atmos.

Uno dei punti di forza del tablet Android, attualmente giunto alla versione 12 con One UI 4.1, risiede nella compatibilità con la S Pen, il pennino con 4096 livelli di pressione che si può agganciare al dispositivo grazie al supporto magnetico laterale.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è stato lanciato al prezzo di 399 euro per la versione Wi-Fi e di 459 euro per quella LTE: attualmente è in offerta su Amazon a rispettivamente 239,90 euro e 330 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime e la possibilità di pagare in 5 rate mensili a tasso zero. Potete acquistarlo seguendo i link qui sotto:

Se invece non potete fare a meno dell’ultima versione, sappiate che è disponibile in sconto anche Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), proposto a 281,22 euro (Wi-Fi) e 349 euro (LTE), sempre in versione 4-64 GB.

