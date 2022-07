Per aiutare gli utenti a mantenere il loro calendario privo di spam, Google ha annunciato che sta aggiungendo la possibilità di visualizzare gli eventi solo se provengono da un mittente noto.

L’azienda di Mountain View sta inoltre lavorando su una nuova funzionalità da tempo richiesta per la sua app di streaming musicale YouTube Music.

Google Calendar combatte gli inviti indesiderati con una nuova opzione

Google sta aggiungendo al calendario la nuova opzione “Solo se il mittente è noto”, ovvero i contatti in elenco e quelli con cui l’utente ha interagito in precedenza, oltre alle persone nella sua stessa azienda o dominio.

Come prima, l’utente può anche scegliere di visualizzare tutti gli inviti sul suo calendario, o solo quelli che ha accettato, inoltre gli amministratori possono impostare l’opzione di risposta predefinita per i propri utenti nella console di amministrazione Google e gli utenti finali possono indicare la loro preferenza nelle proprie impostazioni di Google Calendar.

L’opzione “Solo se il mittente è noto” si unisce alle opzioni “Da tutti” e “Quando rispondo all’invito tramite e-mail” già esistenti e accessibili in Impostazioni Generali > Impostazioni evento sulla versione Web del servizio.

Questa nuova opzione di Google Calendar verrà rilasciata nelle prossime due settimane e sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business e per gli utenti con account Google personali.

Google sta lavorando su un timer di spegnimento per YouTube Music

Il team di 9To5Google ha esaminato il codice dell’ultima versione dell’app YouTube Music e ha trovato le prove che Google sta sviluppando un timer di spegnimento per mettere in pausa la riproduzione dopo un determinato tempo scelto dall’utente.

L’ultima versione di YouTube Music aggiunge anche il supporto per il nuovo lettore multimediale di Android 13 e l’opzione per il timer di spegnimento probabilmente sarà accessibile da qualche parte nel foglio inferiore delle opzioni.

Nel complesso la funzionalità non dovrebbe essere troppo diversa da quella aggiunta ad Apple Music per Android all’inizio di quest’anno.

YouTube Music mostrerà il tempo rimanente su un timer attivo con la possibilità di aggiungere altro tempo o annullarlo immediatamente.

D’altronde un timer è particolarmente utile non solo per evitare che la musica venga riprodotta durante il sonno, ma anche per programmare le pause. Al momento non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà rilasciata per YouTube Music.

